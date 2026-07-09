Ce spune Delia Salchievici despre clienta care o acuză că i-a luat banii și nu i-a mai răspuns: „Nu înțeleg de ce a făcut asta”

Fosta soție a lui Lino Golden a răspuns acuzațiilor conform cărora ar fi luat bani pe o citire în tarot, dar nu ar fi oferit răspunsul clientei sale! Așa cum știm, Delia Salchievici a devenit cunoscută în showbiz după căsnicia cu Lino Golden, dar principala sa meserie este cea de cititor în tarot. Blondina se laudă cu numeroși clienți fideli care s-au declarat mulțumiți de serviciile ei, însă mai sunt și excepții. Mai exact, o clientă de-ale sale ne-a contactat pentru a ne dezvălui cum a ajuns să ia țeapă de la blondină. Aceasta acuza că ar fi plătit pentru respectiva citire pe care nu a mai primit-o niciodată. CANCAN.RO a contactat-o pe Delia Salchievici care a răspuns acuzațiilor primite de la fosta sa clientă, dar a făcut dezvăluiri și despre cum a ajuns ea să practice această meserie.

Delia Salchevici are numeroase talente și, printre cele de a cuceri artiștii de la noi ( vezi aici cum l-a pus pe jar pe Ian), vedeta este și cititoare în tarot. Aceasta ne-a dezvăluit că de peste un deceniu se ocupă cu această pasiune pe care a transformat-o deja în meserie. Are numeroase cliente care sunt mulțumite de seriviciile oferite de ea, însă, nu toată lumea le-a apreciat.

Spunem asta pentru că una dintre clientele sale ne-a contactat să ne dezvăluie că a plătit pentru serviciile Deliei și nu și-a primit niciun răspuns. Așadar, s-a trezit și cu banii luați, și fără soluții la problemele sale. Acum însă, fosta lui Lino Golden vine cu o cu totul altă versiune a poveștii și spune ce s-a întâmplat, de fapt, cu fosta ei clientă.

Delia Salchievici răspunde acuzațiilor conform cărora ar fi luat bani, dar nu ar fi oferit servicii

Una dintre persoanele care susține că a fost păgubită este o fostă clientă, Loredana, care a povestit pentru CANCAN.RO că nu este prima dată când apelează la serviciile oferite de ea. Colaborările anterioare au decurs fără probleme, însă cea mai recentă a fost total opusă față de așteptările sale. Femeia susține că a achitat suma solicitată prin Revolut, însă de data aceasta răspunsul promis nu a mai venit. În plus, Loredana susținea că Delia primește mesajele pe Whatsapp, însă nu le bagă în seamă. Deranjată de cele spuse de fosta sa clientă, fosta lui Lino Golden a răspuns ferm acuzațiilor.

„Știu cine este domnișoara Loredana, este o clientă veche de-a mea, culmea. Și-a citit la mine de mai multe ori în decursul a doi ani. Acum, ultima oară, am citit pentru un prieten de-al ei din Germania, adică citirea nu a fost pentru ea, dar am citit prin ea. Conversația noastră a fost pe WhatsApp, iar ea are setat să dispară conversațiile după 24 de ore. Nu pot să arăt că ea a primit răspuns pentru că a dispărut conversația. Ea răspunsurile de la mine le-a primit. Adică nu a existat niciodată cazul ca eu să iau banii privat și să nu răspund”, a povestit Delia Salchevici.

Delia susține că a durat aproximativ două, trei zile până când a reușit să-i ofere citirea Loredanei, însă nu ar fi prima oară când i le oferă puțin mai târziu. Tânăra s-a arătat indignată de faptul că fosta ei clientă, ce părea fidelă, ar fi considerat că ea ar fi în stare să-i dea țeapă. Și, ca să fie sigură că nu va mai avea astfel de probleme, blondina a decis să-i dea block după ce s-a achitat față de ea.

„Nu știu de ce a spus că nu a primit răspunsurile, mai ales fiind și clienta mea de mult timp. Nu văd de ce a făcut lucrul acesta. Într-adevăr, la mine sunt foarte multe persoane care vin. Eu răspund oamenilor în ordinea în care îmi trimit ei întrebările.Și sunt persoane la care poate revin cu răspunsurile și după o săptămână, însă eu sunt mereu online și anunț lucrul ăsta, cine e client mai vechi de-al meu, știe. Eu nu am mesajele temporare activate pentru că trebuie să demonstrez ce și cum pentru că uite, se pot întâmpla chestii de genul acesta. Sincer, nu m-am gândit că vreodată aș fi pus în o situație de genul acesta. Nu am luat în calcul. De acum o să fiu mai precaută, categoric. I-am dat block să știu că nu-i mai citesc, să nu o confund cu vreo altă fată. Eu m-am achitat față de ea, i-am trimis rsăpunsurile. Din păcate n-am contactul prietenului pentru care am citit că aș fi încercat să dau chiar de el, dar pe ea am ales să o blochez și să merg mai departe”, a spus

De asemenea, fosta concurentă de la Desafio spune că fosta ei clientă are funcția de mesaje de la Whatsapp temporară, astfel că mesajele dispar după un timp, iar ea acum, din păcate, nu mai poate demonstra că s-a achitat față de ea.

„ Ea mi-a pus niște întrebări pentru un prieten de-ai ei și a durat cam două, trei zile până i-am trimis răspunsurile. Nu știu exact cât pentru că ea are mesajele temporare activate. La fiecare persoană în parte trimit, eu sunt mereu online, mi se scrie, răspund, așa decurg citirile”, mai spune fosta lui Lino Golden pentru CANCAN.RO.

În plus, blondina a punctat că de multe ori oamenii au fost sceptici în privința faptului că ea alege să citească online și nu față în față, așa cum se întâmplă, în general la ședințele de tarot. Delia a ținut să precizeze că a ales această variantă din motive de siguranță.

„Era cineva care a comentat cum citesc eu în tarot și a comentat că eu citesc în tarot prin mesaje vocale și că nu sunt văzută când bat cărțile. Într-un fel bătea apropo că ar fi o escrocherie ce fac eu. Față în față nu citesc din motive de siguranță pentru că nu știi cu cine te întâlnești, e periculos”, a mai precizat ea.

Când a învățat fosta soție a lui Lino Golden să dea în tarot

Delia Salchevici a susținut că motivul pentru care alege să le ofere oamenilor răspunsuri prin mesaje este pentru că aceștia de multe ori uită sau vor să reasculte ceea ce ea le-a spus pentru a se ghida în luarea anumitor decizii.

„Eu știu să citesc în tarot de aproape 10 ani, și dacă e ceva ce am învățat din experiența asta, este că oamenii, după ce vorbesc cu mine, mai bine din jumătate dintre ei uită. Majoritatea uită, le intră pe o ureche și le iese pe alta. Apoi mă sună să mă întrebe ce le-a picat în cărți într-un anumit moment. Și eu, vorbind cu atât de mulți oameni, nu țin minte lucrul acesta și așa am venit cu ideea să citesc prin mesaje vocale pentru că informația aceea să le rămână oamenilor și să nu o uite. O să păstrez conversațiile toate și nu o să mai accept să citesc pe Whatsapp, doar pe Instagram. Nu văd altă soluție”, a dezvăluit fosta concurentă Desafio.

În plus, Delia susține că nu a învățat tehnica de a da în tarot de la cineva, ci a preferat să se ghideze după instinct. Și, se pare că aceasta a fost cartea câștigătoare, căci blondina susține că nu a dat greș absolut niciodată.

„Nu am învățat nicăieri tarot, m-am născut cu talentul acesta. Aveam momente în care mă uitam în ochii oamenilor și, să zicem că, stăteam la masă cu oameni pe care abia îi cunoscusem și de nicăieri îmi venea impulsul să întreb lucruri despre ei pe care nu le auzisem vreodată. Și îi întrebam: „Te-ai împăcat cu mama ta? Știu că erați certați”, sau „Tatăl tău e bine? Știu că avea probleme”, eu nu cunoșteam persoanele. La un moment dat a observat acest lucru o persoană care citea în tarot și mi-a spus: „Tu trebuie să citești în tarot că ai har!” Eu nu am învățat teoria cărților, nu știu reguli stricte sau mai știu eu ce, nu dau în tarot pe vechi. Pur și simplu aud și văd informațiile și mereu am dreptate”, a spus Delia Salchevici pentru CANCAN.RO.

Și, dacă pe cliente le-a mulțumit cu răspunsurile oferite, am fost curioși să aflăm dacă și-a dat singură în cărți, dar și ce a aflat.

„Nu pot să-mi citesc eu personal, pentru că nu pot să fiu obiectivă și cumva văd ce aș vrea eu să văd și n-am dreptate mereu când vine vorba de mine. Însă mi-am mai citit și eu la rândul meu la alte persoane”, a încheiat ea.

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