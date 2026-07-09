Bianca Giurcanu, aniversare de vis la 31 de ani. Surpriza pregătită de soțul ei

Bianca Giurcanu a împlinit 31 de ani, iar ziua a început într-un mod special. Alex Ticrea a pregătit o surpriză încă de la primele ore ale dimineții, oferindu-i soției sale un cadou care a emoționat-o. Gestul romantic nu a trecut neobservat. Fosta concurentă de la Survivor s-a bucurat din plin de momentul dedicat zilei sale de naștere.

Influencerița este sora mai mare a Laurei Giurcanu și o prezență cunoscută în mediul online, unde este urmărită de numeroase persoane și împărtășește constant momente din viața sa.

Pe lângă activitatea din mediul digital, Bianca a atras atenția publicului și prin participarea la emisiunea Survivor, unde a demonstrat ambiție și determinare în fața provocărilor din competiție. Înainte de apariția pe micul ecran, aceasta a activat ca însoțitoare de bord.

Bianca Giurcanu își celebrează ziua de naștere

Blondina se numără printre cele mai cunoscute însoțitoare de bord din România. Ea este deja celebră și prin prisma apariției sale în competiția Survivor, unde și-a pus la încercare rezistența și ambiția. În perioada petrecută în show, Bianca Giurcanu a mărturisit că dorul de soțul său, Alex Ticrea, a fost unul dintre cele mai dificile aspecte ale experienței.

Alex Ticrea, de profesie antrenor personal, este unul dintre cei mai mari susținători ai Biancăi. Cei doi promovează un stil de viață activ și sănătos. Partenerul ei este mândru de felul în care aceasta reușește să se mențină în formă.

Cu ocazia zilei sale de naștere, tânăra a fost sărbătorită într-un mod special de soțul ei. Fosta concurentă de la Survivor a împlinit 31 de ani. Alex Ticrea a marcat momentul pe rețelele sociale printr-o serie de imagini și un mesaj scurt, dar plin de emoție, dedicat soției sale.

„Happy birthday, love! (n.r. La mulți ani, iubire!)“, a fost urarea lui Alex Ticrea pentru soția lui.

Influencerița a plecat în Turcia înainte de ziua ei de naștere

Cu puțin timp înainte de aniversarea sa, Bianca Giurcanu a ales să se bucure de câteva zile de relaxare în Turcia. Influencerița a fost cazată într-o vilă spectaculoasă, care i-a oferit toate condițiile pentru o vacanță de neuitat.

Proprietatea în care a stat Bianca se întindea pe două niveluri, parter și etaj, și dispunea de mai multe camere generoase, amenajate într-un stil elegant. Spațiul impresionant a contribuit la experiența deosebită pe care blondina a avut-o înainte de ziua sa de naștere.

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