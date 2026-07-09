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Facultatea aleasă de fiica Ancăi Serea. Costurile ajung la zeci de mii de euro

De: Anca Chihaie 09/07/2026 | 18:02
Facultatea aleasă de fiica Ancăi Serea. Costurile ajung la zeci de mii de euro
Anca Serea și Sarah, probleme înainte de Bacalaureat / Sursa foto: Social media
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Sarah Serea, fiica cea mare a Ancăi Serea, se pregătește să înceapă un nou capitol important din viața sa, după încheierea examenului de Bacalaureat. Tânăra a fost admisă la una dintre cele mai apreciate instituții private de învățământ din domeniul modei și designului, urmând să își continue studiile în străinătate. Alegerea făcută marchează începutul unui parcurs academic orientat către industria fashion, un sector extrem de competitiv la nivel internațional.

După rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat, Sarah și-a confirmat planurile de a urma studiile universitare peste hotare. Destinația aleasă este Istituto Marangoni, una dintre cele mai cunoscute universități private dedicate modei, designului și afacerilor din industria creativă. Instituția are sediul principal în Milano, oraș recunoscut drept unul dintre cele mai importante centre ale modei europene, dar dispune și de campusuri în metropole precum Londra, Paris, Florența, Shanghai, Shenzhen, Mumbai și Miami.

Facultatea aleasă de fiica Ancăi Serea

Programul pentru care a optat Sarah este Fashion Business, o specializare care îmbină elemente de management, marketing, strategie și antreprenoriat cu specificul industriei modei. Absolvenții unui astfel de program sunt pregătiți pentru poziții în companii de lux, branduri internaționale, agenții de comunicare sau în propriile afaceri din domeniul fashion.

Admiterea la o instituție de acest nivel presupune îndeplinirea unor criterii academice riguroase, iar rezultatele obținute la Bacalaureat au reprezentat un pas important în procesul de înscriere. Performanțele școlare ale tinerei i-au oferit posibilitatea de a urma studiile într-un mediu universitar recunoscut la nivel internațional, unde accentul este pus atât pe pregătirea teoretică, cât și pe experiențele practice și colaborările cu marile companii din industrie.

Mutarea în străinătate va reprezenta o schimbare majoră pentru Sarah, care va trebui să se adapteze unui nou sistem educațional și unui stil de viață diferit. Studiile în cadrul unei universități internaționale presupun contact permanent cu studenți din numeroase țări, proiecte multiculturale și oportunități de dezvoltare profesională încă din perioada facultății.

Pe lângă provocările academice, alegerea implică și un efort financiar considerabil. Taxa anuală de școlarizare depășește 22.000 de euro, la care se adaugă cheltuielile pentru cazare, transport, materiale de studiu, asigurări și costurile zilnice de trai. În funcție de orașul în care studentul își desfășoară activitatea, bugetul total pentru un an universitar poate crește semnificativ.

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