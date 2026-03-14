Adrian Sînă: „Poate nu am înțeles ce voia să-mi transmită”. Visul care l-a răvășit pe artist, la două luni de la moartea mamei

De: Delina FilipDenisa Iordache 14/03/2026 | 22:30
Adrian Sînă este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, iar pe plan profesional proiectele sale muzicale confirmă succesul său. Artistul este de zeci de an pe piață, fiind mereu în topurile muzicale și în preferințele publicului. Dacă pe plan profesional, lucrurile merg în direcția potrivită, începutul anului a fost extrem de dificil pentru el în plan personal. Mama artistului s-a stins din viață în urma unei lungi și complicate perioade în care a trecut prin numeroase intervenții chirurgicale pe creier. Moartea femeii care i-a dat viață i-a lăsat un gol imens, mai ales că Adi Sînă a trecut printr-o durere la fel de mare în urmă cu 16 ani, atunci când și-a pierdut tatăl. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, cântărețul de la Akcent vorbește cu emoție despre pierderea mamei sale și despre modul în care încearcă să-și găsească puterea de a merge mai departe. 

Adrian Sînă a fost prezent la lansarea albumului Mishei Miller intitulat 13.13, artistă alături de care a lansat recent o melodie. Cu această ocazie, cântărețul de la Akcent a vorbit despre colaborarea cu Misha Miller, despre cum vede el noua generație, dar și despre genurile sale preferate de muzică. Discuția a atins și puncte mai sensibile. În curând va fi ziua de naștere a cântărețului, fiind și prima aniversare fără mama sa, care a plecat dintre noi la începutul acestui an.

Adrian Sînă, prima aniversare fără mama lui: „Eu și frații mei am devenit mai apropiați”

CANCAN.RO: Adi, ne aflăm la concertul Mishei Miller, știu că ați avut și un proiect drăguț împreună. Cum a fost să colaborezi cu ea? 

Adi Sînă: Misha Miller este un artist cu o tonă de talent. Don`t leave (Kylie), prima noastră colaborare, are un succes fulminant și în afara României. A intrat pe cel mai tare post de radio din Suedia, ne onorează foarte tare, e wow.

CANCAN.RO: Ea este un artist din generația nouă și este pe val. Ce părere ai despre artiștii din noua generație?

Adi Sînă: Am o părere bună, muzica evoluează, artiștii tineri au audiența lor. Nu rezonez cu toate genurile de muzică, dar în general apreciez generația nouă și mereu am fost la susținere.

Adrian Sînă a oferit un interviu emoționant pentru CANCAN.RO în care a vorbit despre pierderea mamei sale

CANCAN.RO: Îi vezi mai muncitori, mai dedicați decât cei din generația nouă? 

Adi Sînă: Nu am avut prea multe interacțiuni cu ei, deci nu pot spune dacă sunt mai muncitori sau nu. Uitându-mă la ei, nu pot spune că sunt mai muncitori, dar pot spune că sunt mai talentați.

CANCAN.RO: Spuneai de genurile muzicale pe care nu le agreezi, spune-mi ce asculți tu? 

Adi Sînă: Ascult mai multe genuri, îmi place muzica pop, ascult muzică dance. Eu și produc muzică dance, îmi place jazz-ul, de obicei ascult jazz în mașină, deci ascult mai multe genuri muzicale.

CANCAN.RO: Se apropie ziua ta pe 18 aprilie. Va fi prima aniversare fără mama ta. Spune-mi cum s-a schimbat viața ta de când ai trecut prin această pierdere? 

Adi Sînă: A fost un moment foarte greu și este în continuare, căci nu a trecut mult timp de atunci. E complicat când ne pierdem părinții e complicat și mă bucur că eu și cu frații mei am devenit mai apropiați și înțelegem cât de important este să rămânem uniți în continuare că doar noi am mai rămas.

Artistul, despre semnul primit de la mama lui: „Nu am înțeles ce voia să-mi transmită”

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să primești vreun semn de la ea după pierdere? 

Adi Sînă: Da, am visat-o pe mama. Nu îmi transmitea nimic, a fost un moment pe care l-am avut împreună. Nu mi-a transmis nimic sau poate nu am înțeles eu ce voia să-mi transmită.

CANCAN.RO: Când te gândești la ea ce anume îți vine în minte? 

Adi Sînă: Îmi aduc aminte că mereu își dorea să îi trimit poze cu nepoții să-i vadă și filmări, în ultima parte a vieții când nu putea să fie atât de mobilă și mai vorbeam cu ea și copiii pe facetime.

CANCAN.RO: Copiii te întreabă de ea? 

Adi Sînă: Au înțeles ce s-a întâmplat și nu mai vorbim atât de des despre asta, a fost complicat pentru toată lumea.

CANCAN.RO: Știu că este un subiect sensibil și mulțumim că ai vorbit cu noi. Ce planuri ai pe viitor? 

Adi Sînă: Fac muzică în continuare, niște piese noi cu Akcent. Am o nouă piesă cu Misha Miller, este în română și se numește „Tu nu simți o femeie” și urmează să fie lansată luna aceasta.

CANCAN.RO: Ce vis nu ți-ai îndeplinit până acum? 

Adi Sînă: Mereu am zis că îmi doresc un Billboard Top 10 Chart american, nu l-am avut până la ora asta, sper că îl voi avea.

