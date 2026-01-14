Acasă » Știri » Adrian Sînă, în doliu! A murit după ce a suferit 5 intervenții operații pe creier: ”Drum lin!”

De: Anca Chihaie 14/01/2026 | 14:10
Una dintre cele mai grele vești ale începutului de an a zguduit viața artistului Adrian Sînă și a familiei sale. Mama solistului de muzică pop‑dance și membru al trupei Akcent a murit, lăsând în urmă o familie îndurerată. Când va fi înmormântarea acesteia!

Adrian Sînă traversează acum o perioadă de profundă durere, fiind profund afectat de pierderea mamei sale. Artistul se află în doliu și încearcă să facă față emoțiilor  generate de această tragedie, în timp ce își sprijină familia și încearcă să găsească alinare în amintirile frumoase pe care le are alături de mama sa.

Mama lui Adi Sînă a murit!

Potrivit informațiilor obținute din surse apropiate familiei, femeia a trecut printr‑o serie de intervenții chirurgicale la nivelul creierului în anii recenți și s‑a confruntat cu complicații grave. După luni de suferință, starea ei s‑a agravat, și, deși a luptat cu determinare, a pierdut lupta cu boala în urmă cu câteva săptămâni.

Tragedia a coincis cu ziua în care fiica lui Adrian Sînă împlinea 12 ani, o ocazie care, în mod normal, ar fi fost marcată de fericire și sărbătoare. În schimb, familia a fost nevoită să treacă prin durere și tristețe, iar aniversarea a devenit un moment greu, încărcat de emoții și amintiri dureroase.

În memoria mamei sale, Adrian Sînă a postat pe rețelele sociale o fotografie emoționantă cu aceasta, însoțită de mesajul simplu, dar profund: „Drum lin, mamă”.

Mama lui Adi Sînă a murit!/foto: Instagram

Mama lui Adrian Sînă a decedat luni, după o perioadă dificilă de suferință, iar familia a anunțat că înmormântarea va avea loc vineri, în orașul Baia Mare, locul unde își va lua rămas‑bun de la cei dragi.

