Au spus totul, pentru CANCAN.RO! Ce îi deranjează, unul la celălalt, pe Anca Serea și Adi Sînă? Nu s-au menajat: ”Dacă intrăm în detalii…”

Unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz „lovește” din nou, printr-un interviu dedicat celor ce au sau vor să își întemeieze o familie numeroasă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Anca Serea și Adrian Sînă au divulgat cele mai noi secrete din sânul căminului lor, care conține nu mai puțin de șase copii, de diferite vârste. Prioritățile sunt diferite, iar părinții trebuie să se muleze pe orice situație!

Dincolo de relația cu urmașii, vedetele au grijă și de bunul mers al idilei lor. Cântărețul și prezentatoarea nu lasă focul iubirii să pălească, însă admit că uneori nu este totul doar lapte și miere. Prin urmare, își mai găsesc reciproc lucruri de reproșat, însă o fac cu grijă și responsabilitate.

( NU RATA: ANCA SEREA A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ! CÂȚI BANI PRODUCE ANUAL CA INFLUNCER. SUMA ESTE COLOSALĂ )

Anca Serea: „Nu le impunem absolut nimic copiilor, din ceea ce înseamnă și presupune aparițiile publice!”

CANCAN.RO: Voi v-ați proiectat vreodată o familie atât de mare sau s-a întâmplat și v-ați adaptat pe parcurs?

Anca Serea: Nu, ne-am proiectat-o, știam că ne dorim o familie numeroasă.

CANCAN.RO: La tine, Adi, s-a produs această maturizare de familist sau nu?

Adrian Sînă: Nu, eu încă mai copilăresc alături de copiii mei. Chiar facem foarte multe jocuri, știu toate jocurile de la vârsta de trei ani până la 21. Asta înseamnă că încă mai copilăresc.

CANCAN.RO: Anca, ai fost cu Sarah la evenimentul „VIVA!”, tu ai luat-o sau a zis de bunăvoie că vrea să meargă cu tine?

Anca Serea: Noi, în general, nu le impunem absolut nimic copiilor, din ceea ce înseamnă și presupune aparițiile publice, fotografiile sau social media. Sarah va face curând 16 ani și a fost pur și simplu dorința ei. Nu este foarte activă, e și o personalitate foarte discretă, îi place să stea retrasă și m-a surprins cu faptul că a acceptat invitația mea.

( CITEȘTE ȘI: ANCA SEREA ÎȘI DOREȘTE SĂ DEVINĂ BUNICĂ! CE I-A SPUS FIULUI CEL MARE, DUPĂ CE A ÎMPLINIT 21 DE ANI )

Anca Serea și Adrian Sînă, supuși testului sincerității. Și-au imputat unul altuia defectele!

CANCAN.RO: Adrian, tații de fată, de obicei, tind să aibă un șoc atunci când un băiat vine să le ia fiica, tu ai mai multe etape de acest gen de trecut. Cum o să fie pentru tine?

Adrian Sînă: O să fie foarte simplu. Am mare încredere în fetele mele și consider că au fost crescute bine și că le-am arătat și le-am insuflat principii sănătoase. Chiar sunt super relaxat din punctul ăsta de vedere. Nu o să umblu după ele cu bota sau în spatele lor, sub nicio formă, sunt sigur că ele vor lua deciziile corecte.

CANCAN.RO: Vreau și răspunsul invers, căci mamele pot deveni posesive dacă o altă fată ar putea veni să le fure puiul. La tine cum o să fie, Anca?

Anca Serea: Nu mi se potrivește sub nicio formă, sunt foarte OK. David, care va face curând 22 de ani, chiar are o iubită, o fată foarte frumoasă, foarte drăguță, super gospodină, super credincioasă. Deci ne bucurăm foarte mult de fapul că se potrivesc și sunt doi tineri foarte cuminți.

CANCAN.RO: Pentru că nu tot timpul este doar lapte și miere, vreau să îmi spuneți fiecare lucrul ușor deranjant la celălalt?!

Anca Serea: Am trecut de mult de perioada asta. Astea sunt niște reproșuri stupide, nu ni le mai facem. Ce mă deranjează? Că nu își împinge scaunul la masă de fiecare dată, dar astea sunt niște nimicuri.

Adrian Sînă: Dacă intrăm în detalii, spre exemplu, Anca nu-și găsește niciodată cheia de la mașină.

Anca Serea: Absolut niciodată. Nici portofelul, nici banii, dar nu am nevoie de ei, că e soțul, așa că sunt OK!

( ACCESEAZĂ ȘI: CE VREA ADI SÎNĂ, ÎN DORMITOR? ANCA SEREA A FĂCUT DEZVĂLUIRI: „ALTFEL, EL NU POATE SĂ DOARMĂ” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.