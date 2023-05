Anca Serea a dat cărțile pe față! Câți bani produce anual ca influncer. Suma este colosală

Deși mulți privesc cu scepticism meseria de influncer, majoritatea persoanelor care activează în mediul online au venituri considerabile. Printre cei care o practică se numără și Anca Serea. În ultimii ani, vedeta și-a mutat activitatea în mediul online, iar sumele pe care le încasează sunt unele la care mulți doar visează. Soția lui Adrian Sînă a dat cărțile pe față și a dezvăluit ce venituri are.

Invitată în cadrul unei emisiuni, Anca Serea a vorbit despre activitatea sa din mediului online și veniturile pe care aceasta i le aduce. Potrivit spuselor vedetei, anula încasează suficienți bani cât să își întrețină familia, care este una numeroasă. Deși inițial nu a vrut să dezvăluie suma exactă, în cele din urmă Anca Serea a decisă să spună adevărul.

Mai exact, se pare că din activitatea de influncer, Anca Serea câștigă anual peste 100.000 de euro. Suma variază în funcție de colaborările pe care vedeta le acceptă, însă chiar și așa venitul este unul considerabil. Chiar dacă face bani frumoși din mediul online, soția lui Adrian Sînă a recunoscut că este mână largă și sumele câștigate nu rezistă prea mult în portofelul vedetei.

„Suficient de bine și de mulți încât să pot să zic că aș putea să îmi întrețin familia deocamdată. Da, familia care este numeroasă și pentru asta le mulțumesc tuturor care îmi sunt alături de mine în povestea asta, agențiilor care îmi propun de fiecare dată și clienților care mă angajează într-un proiect. Și da, este un val și am un mare respect și pentru influencerii tineri și pentru cei care sunt de vârsta mea.

Deci un pic mai mult de 100.000 de euro pe an aș spune. Da, un pic mai mult, dar să știi că contabilitatea mi-o ține cineva. Și eu sunt un om larg la mână, nu stau să controlez. Cred că de două ori pe an când vin impozitele de plătit atunci mă izbesc, atunci mă izbește trenul. Zic chiar am cheltuit atât de mult? Sau am câștigat chiar atât de mult? Doamne, Dumnezeule, 19% impozite și mai am și niște angajați. Conversația asta o am de două ori pe an cu doamna contabilă”, a declarat Anca Serea, la Metropola TV.

„Câștig pe măsura activității”

Anca Serea și-a început cariera ca model, iar apoi o lungă perioadă a cochetat cu televiziunea, însă de ceva ani și-a îndreptat atenția către mediul online. Aceasta a îmbrățișat meseria de influncer și a reușit de-a lungul timpului să creeze în jurul ei o comunitate numeroasă. Acum, vedeta se bucură de sute de mii de urmăritori, iar brand-urile o contactează adesea pentru colaborări.

Chiar dacă face anual peste 100.000 de euro din parteneriatele pe care le are, Anca Serea spune că aceste performanțe nu vin fără muncă. Câștigurile sunt pe măsura efortului depus și a notorietății pe care o are, fiind de mai bine de 20 de ani în atenția publicului.

„Este o meserie nouă, care a luat amploare. Nu știu dacă să spun că eu câștig mult sau puțin. Câștig pe măsura activității unui om de 20 și ceva de ani. Sunt convinsă că sunt alți oameni care…Eu nu am niște tarife fixe, eu accept în general toate proiectele care mi se propun pentru că sunt super recunoscătoare, fie că sunt pe o sumă mai mică sau mai mare.

Le mulțumesc de fiecare dată și sunt recunoscătoare pentru că s-au gândit la mine. Până la urmă, dintr-o mare de fete frumoase și de alte mămici mă aleg pe mine. E cea mai mare mulțumire. Dar da, sunt proiecte care sunt foarte bănoase și proiecte mai puțin. Nu o fac pentru bani, cred că lucrurile s-au legat și e un mare avantaj”, a mai spus Anca Serea.

