Anca Serea dezvăluie rețeta unei căsnicii de succes: „E valabil pentru ambii parteneri din cuplu”

Anca Serea și Adi Sînă sunt împreună de peste 12 ani şi de opt ani sunt căsătoriţi, reuşind să construiască o familie minunată, în ciuda provocărilor vieţii de zi cu zi. Fosta prezentatoare TV a vorbit în cadrul unui interviu recent, despre cum reușește să treacă peste monotonia care apare în timpul unei relații de lungă durată.

Anca Serea a mărturisit că, la fel ca orice relaţie, şi căsnicia lor are momente de cumpănă şi certuri, însă au învăţat să depăşească aceste momente prin comunicare şi înţelegere reciprocă. Cei doi soți au grijă ca relația lor să fie condimentată cu momente de calitate petrecute împreună. Chiar dacă au de crescut șase copii, ambii parteneri caută să-și diversifice relația, deși Anca recunoaște faptul că este o provocare pentru fiecare părinte să se ocupe de creșterea și educația unui copil. Cu toate acestea, fosta prezentatoare TV mărturisește că de la copii își ia energia și motivația de care are nevoie în fiecare zi.

În cadrul unui interviu recent, Anca Serea a dezvăluit secretele unei căsnicii de succes alături de Adi Sînă, strategii pe care le-au adoptat împreună pentru a evita monotonia.

Anca Serea, declarații despre secretul unei căsnicii de succes: „Asta este o altă prioritate pentru noi”

Pentru a evita monotonia, Anca şi Adi încearcă mereu lucruri noi, atât în relaţia lor, cât şi în viaţa de zi cu zi, şi acordă atenţie detaliilor care fac diferenţa. În plus, au grijă să aibă timp şi pentru ei înşişi, să meargă la plimbări sau să petreacă timp de calitate împreună.

„Da, aşa este. Cam cel puţin de trei ori pe an plecăm doar noi doi. Reuşeşte să mă mai surprindă cu câte o plecare, nu lungă, dar nici nu îmi doresc să fie lungă. Chiar recent am fost plecaţi opt zile în Italia. Asta esta o altă prioritate pentru noi. De obicei, Adi insistă foarte mult, mie mi-e mai greu să mă desprind de copii, dar am înţeles importanţa plecării şi petrecerii unui timp doar în doi.

Copiii au crescut oricum şi cumva ne este mai uşor acum. Mai plecăm chiar şi când suntem acasă, în Bucureşti, avem nişte locuri preferate în care rămânem peste noapte şi chiar contează. Acesta este un sfat pe care îl dau tuturor părinţilor şi în special mamelor care cred că de viaţa lor depinde sută la sută viaţa copiilor. Şi chiar dacă este aşa, trebuie să înţelegem că şi partenerii noştri au nevoie de atenţia noastră, de grija noastră. E valabil pentru ambii parteneri din cuplu, şi da, e important”, a mărturisit Anca Serea, pentru FANATIK.

