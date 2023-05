Cum reușește Anca Serea să se mențină în formă la 42 ani. Vedeta și-a dezvăluit secretele

Anca Serea are 42 de ani și 6 copii. Este o mamă împlinită din toate punctele și se mândrește cu acest lucru. Arată impecabil și are o siluetă de invidiat, chiar și fără operații estetice!

Anca Serea trăiește o frumoasă poveste dragoste alături de Adrian Sînă de ani buni. Au împreună patru copii, iar vedeta mai are doi copii din prima căsnicie. Fosta prezentatoare TV este foarte apreciată în mediul online și numai pe Instagram este urmărită de aproape 500.000 de oameni. A ajuns să facă bani frumoși din munca pe internet, să câștige chiar și peste 100.000 de euro pe an. Asta înseamnă că Anca Serea se alege cu circa 8.300 de euro în fiecare lună, adică 40.000 de lei.

„Deci un pic mai mult de 100.000 de euro pe an aș spune. Da, un pic mai mult, dar să știi că contabilitatea mi-o ține cineva. Și eu sunt un om larg la mână, nu stau să controlez.

Cred că de două ori pe an când vin impozitele de plătit atunci mă izbesc, atunci mă izbește trenul. Zic chiar am cheltuit atât de mult? Sau am câștigat chiar atât de mult?”, a spus vedeta, la TV.

Cum reușește Anca Serea să arate atât de bine la 42 de ani

Anca Serea are câteva secrete la care apelează pentru a arăta impecabil. Are o siluetă și un ten de invidiat la 42 de ani. Pentru că a primit foarte multe întrebări de la urmăritorii ei, fosta moderatoare de televiziune a dat cărțile pe față. Vedeta are mai multe reguli de îngrijire de la care nu se abate niciodată. Folosește mai multe produse de îngrijire organice, nu consumă alcool și nici nu fumează. Somnul vine întotdeauna la pachet, minim 7 ore pe noapte.

„Fața reală 42+: îngrijire atentă cu produse organice, fără alcool, fără fumat, minim 7 ore de somn”, este secretul minune al îngrijirii soției lui Adi Sînă.

