Pentru Anca și Adi Sînă lucrurile s-au schimbat după 12 ani. Ce s-a întâmplat în ziua în care artistul a împlinit 46 de ani

Am ales să petrecem în familie în prima parte a zilei, am avut o masă bogată cu vreo 12 membrii ai familiei, iar apoi am plecat la un SPA, unde am avut parte de un masaj de cuplu de vreo 90 de minute și apoi am mers la cină împreună.

Când am venit acasă am mai stat cu copii și cam așa s-a desfășurat ziua de naștere. A fost exact ce și-a dorit Adrian”, a dezvăluit Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

