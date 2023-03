Cum reușește să o împace Adi Sînă pe soția sa, după fiecare ceartă. Anca Serea a dat detalii din intimitate

Anca și Adi Sînă se înțeleg de minune, și, de 12 ani formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. La un moment dat, mariajul lor a fost pus la încercare, cei doi fiind la un pas să se despartă, însă, cu timpul au reușit să treacă peste neînțelegeri. În cadrul unui interviu recent, vedeta a dezvăluit cum o împacă soțul ei, după o ceartă.

Adi Sînă și Anca Serea au împreună au 4 copii, pe Noah, Ava, Moise, Leah, iar dintr-o relație anterioară, fosta prezentatoare TV mai are 2 copii, Sarah și David. Celebrul artist își răsfață soția și îi face toate poftele, ori de câte ori are ocazia. Chiar și după o ceartă intensă, Adi Sînă știe exact cum să își împace partenera de viață.

Anca Serea este îndrăgostită de pantofii cu talpa roșie, foarte cunoscuți de altfel, iar Adi Sînă, atunci când „greșește”, știe foarte clar ce are de făcut.

„Pantofii aceștia mi i-a adus Adi de la Londra. Sunt cunoscuții pantofi cu talpă roșie, sexy. De fiecare dată, Adi mă surprinde cu câte o pereche de pantofi, pentru că știe că-mi plac foarte mult. După ce ne certăm, mereu îmi aduce câte o pereche cadou. Știe el ce știe!”, a mărturisit Anca Serea, pentru Click!.

Anca Serea, adevărul despre relaţia cu soacra sa

Anca şi Adi sunt căsătoriţi din anul 2015, însă, până acum, soţia artistului nu a vizitat niciodată casa părintească a partenerului său.

NU RATA: DE NECREZUT! CÂT CÂȘTIGA ANCA SEREA CÂND ERA MODEL DE MARE SUCCES

Ieri, împreună cu cei şase copii, cuplul a plecat spre Baia Mare, pentru a-i face o vizită bunicii paterne.

Anca Serea spune despre mama soacră faptul că, deşi nu se vizitează prea des, este o femeie deosebită, pentru care are mult respect. Cum ea nu a ajuns până acum la Baia Mare, doar mama lui Sînă îi vizitează la București, dar acest lucru se întâmplă foarte rar.

„De dimineață am plecat împreună cu copiii și cu Adrian. Mergem la Baia Mare. Da, sigur că da! (n.r să fie o distanță mai mică între ea și soacră). De ce nu? Este o femeie deosebită. Am foarte mult respect pentru ea și, da, este un om foarte de treabă, dar, din păcate, distanța este foarte mare și ea ajunge o dată sau de două ori pe an la București, eu cu atât mai puțin în zona aceea. Adi merge mai des, pentru că are mai multe concerte, dar eu nu am fost până acum, spre exemplu. Adi a decis să ne arate împrejurimile și copiilor locul unde s-a născut”, a mărturisit Anca Serea, la un post TV.