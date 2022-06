De necrezut! Cât câștiga Anca Serea când era model de mare succes

Anca Serea (41 de ani) a dezvăluit cât de bine câștiga atunci când era fotomodel pentru țări precum Grecia și Turcia. Prezentatoarea TV a fost nevoită să renunțe la cariera sa internațională, odată cu cea de-a doua naștere.

Anca Serea, Soția lui Adrian Sînă (45 de ani) făcea furori pe vremea când era fotomodel. Nu a vrut să renunțe niciodată la modeling, doar că după cei șase copii, prioritățile sale de viață s-au schimbat.

„Practic, nu am renunțat la modelling, a fost o schimbare firească, eram mamă, am mai făcut un copil, trebuie să ai un anumit stil de viață. Când eram model, câștigam destul de bine. Și Turcia, și Grecia acceptau fete mai cu forme și eu am făcut foarte multe campanii de lenjerie intimă, de costume de baie, de rochii de seară, de rochii de mireasă. Inclusiv când l-am avut pe David (n.r. – băiatul cel mare), mai făceam modelling, mergeam în mai multe țări, am lucrat mai mult extern: în Turcia, în Grecia, la Paris, la Milano, peste tot”, a spus Anca Serea. (CITEȘTE ȘI: Anca Serea a făcut anunţul surprinzător, după 11 ani de relaţie cu Adi Sînă)

Câți bani reușea să facă Anca Serea când era model

În urmă cu câțiva ani, prezentatoarea TV obișnuia să facă direct booking. Mergea vara, câte două luni pe an, iar sumele pe care le încasa erau suficiente cât pentru tot anul.

Într-o lună sau două, veniturile sale erau atât de mari încât își putea lua o mașină de lux, după cum a spus chiar vedeta.

Anca Serea și Adi Sîna sunt împreună de mai bine de 11 ani și au împreună patru copii: Noah, Ava, Moise Petru și Leeah. Înainte de căsnicie, a fost căsătorită cu afaceristul Filip Poplingher, dar a rămas văduvă la doar 28 de ani. Din fosta căsnicie mai are doi copii, pe David şi pe Sara.