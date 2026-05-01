Mihai și Maris, frații dispăruți în Râșnov, au fost găsiți. Unde au stat ascunși 24 de ore

De: Irina Vlad 01/05/2026 | 18:45
Cei doi frați dispăruți au fost găsiți/ sursă foto: Poliția Română

Mihai (11 ani) și Maris (9 ani), cei doi frați minori dispăruți în urmă cu o zi, joi, 30 aprilie, în Râșnov, au fost găsiți după aproape 24 de ore de căutări. Unde se aflau micuții, de fapt? 

Alerta de dispariție a fost dată în urmă cu o zi, joi, 30 aprilie 2026, în Râșnov. Mihai (11 ani) și Maris (9 ani) au plecat de acasă, în jurul orei 12:00, fără a se cunoaște destinația. Mama lor a anunțat dispariția lor abia seara, iar autoritățile au efectuat căutări toată noaptea, însă fără niciun rezultat.

Unde au fost găsiți cei doi frați dispăruți din Râșnov

Peste 100 de politiști, jandarmi, salvamontiști și voluntari au luat parte la căutări, iar la aproape 24 de ore, vineri, 1 mai, au fost găsiți teferi și nevătămați. Micuții se aflau într-o casă abandonată, iar martorii spun că cei mici erau speriați și se ascundeau sub un pat.

Din fericire, fiind adăpostiți în acel imobil, Mihai și Maris nu au fost expuși frigului de afară și au trecut noaptea cu bine. Potrivit IPJ Brașov, minorii vor primi suport psihologic și medical de specialitate, urmând să fie predați familiei.

„Vă informăm că cei doi minori din statiunea Râșnov, a căror plecare voluntară de la domiciliu a fost semnalată în cursul serii de ieri, 30 aprilie, au fost identificați cu puțin timp în urmă într-o locuință în care nu se mai aflau alte persoane, din stațiunea Râșnov. Cei doi copii au fost găsiți nevătămați și nu au fost expuși temperaturilor scăzute, întrucât și-au petrecut noaptea în respectivul imobil.

În acest moment, minorii beneficiază de suport psihologic și medical de specialitate, urmând a fi redați familiei. La activitățile de căutare și identificare au fost angrenate peste 260 de forțe ale structurilor de ordine publică, cu peste 80 de autospeciale, respectiv polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi – Brașov, Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov, precum și echipe Salvamont, alături de echipe voluntari, care au oferit sprijin în teren.

Mulțumim tuturor celor care s-au mobilizat, celor care au preluat și au distribuit apelul public de căutare și au sprijinit demersurile de identificare a celor doi minori, având cu toții un rol important în această acțiune”, a transmis IPJ Brașov.

