Alertă în Timișoara! David și Rafael, doi frați de 9 și 14 ani, au dispărut fără urmă

Este alertă în România! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția a doi frați de 9 și 14 ani, David și Rafael Dumitrescu. Cei doi au plecat de acasă și nu au mai revenit până în prezent. Părinții sunt disperați și au anunțat imediat Poliția Română. Acum, oamenii legii au cerut ajutorul cetățenilor pentru a-i găsi. Cei care îi văd, sunt rugați să anunțe imediat polițiștii.

David și Rafael Dumitrescu, doi frați din Timișoara, au dispărut fără urmă, iar familia îi caută cu disperare. Părinții au mărturisit că minorii obișnuiau să mai plece de acasă, dar reveneau de fiecare dată la domiciliu, lucru care acum nu s-a mai întâmplat.

Autoritățile au oferit și câteva detalii esențiale despre cei doi frați. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea minorilor este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Semnalmentele lui David Dumitrescu, în vârstă de 9 ani, sunt: 1,40 metri înălțime, păr șaten spre blond, ochi căprui. Băiatul era îmbrăcat cu pantaloni gri, tricou galben, pantofi sport albi/gri. Rafael, fratele său mai mare în vârstă de 14 ani, are 60 m înălțime, 47 kg, păr șaten, ochi căprui. Acesta purta pantaloni scurți de culoare închisă, tricou gri, pantofi sport albi.

Ce trebuie să faci dacă îi vezi pe David și Rafael. Este lege

Cine îi vede pe David și Rafael Dumitrescu, este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

