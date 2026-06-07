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Câte mii de euro a primit eliminata Bianca Giurcanu, pentru cele 17 săptămâni la Survivor

De: Anca Chihaie 07/06/2026 | 08:39
Câte mii de euro a primit eliminata Bianca Giurcanu, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
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Semifinala Survivor România 2026, difuzată pe 6 iunie, a marcat una dintre cele mai tensionate etape ale sezonului. După luni întregi petrecute în condiții dificile, concurenții rămași în cursa pentru marele trofeu au fost nevoiți să treacă prin probe decisive, care au stabilit componența finalei. În urma confruntărilor eliminatorii, Bianca Giurcanu și-a încheiat aventura chiar înainte de marea finală.

Ajunsă printre cei mai rezistenți concurenți ai sezonului, Bianca a reușit să parcurgă o mare parte din experiența Survivor, fiind una dintre participantele care au rezistat timp îndelungat în Republica Dominicană. Parcursul său a inclus numeroase probe de anduranță, jocuri de strategie și momente în care a trebuit să facă față atât presiunii fizice, cât și celei psihice.

Câte mii de euro a primit eliminata Bianca Giurcanu

Dincolo de experiența acumulată și de expunerea oferită de unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri din România, participarea la Survivor România 2026 a adus și un câștig financiar important. Concurenții au fost remunerați pentru fiecare etapă în care au rămas activi în competiție, suma stabilită fiind de 1.500 de euro pentru fiecare stage.

„Primul meu regret este că am plâns cam mult în acest sezon. Și un alt regret e că nu am fost din prima pe insulă. Mi-ar fi plăcut să intru de la început. Nu mă așteptam să ajung atât de departe pentru că am văzut concurenții și toate fetele care deja erau obișnuite cu tot ce înseamnă Survivor.

M-am surprins și pe mine, cred că și pe cei de acasă! Sunt foarte mândră de performanța mea. (…) O să-mi lipsească tot ce a fost Survivor în lunile acestea, dar acum sunt foarte eliberată și fericită. Abia aștept să mă întorc acasă!”, a mărturisit Bianca Giurcanu.

Bianca Giurcanu nu s-a aflat printre concurenții care au intrat în competiție încă din prima zi. Aceasta a debutat în emisiune pe 8 februarie, ratând primele patru etape ale sezonului. Din totalul de 21 de stage-uri desfășurate până în apropierea finalei, concurenta a participat la 17.

Calculul remunerației este unul simplu. Pentru fiecare dintre cele 17 etape parcurse, Bianca a încasat câte 1.500 de euro. Astfel, suma totală acumulată pe durata participării sale se ridică la 25.500 de euro.

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