Milionarul Bryan Johnson susține că a creat o „versiune bebeluș” a sa în laborator. Care este motivul

Milionarul american Bryan Johnson, cunoscut pentru experimentele sale menite să încetinească procesul de îmbătrânire, susține că a creat în laborator o versiune celulară timpurie a propriului organism, pe care a numit-o „baby Bryan”.

Bryan Johnson s-a clonat

Potrivit NewsNation, antreprenorul afirmă că tehnologia ar putea fi folosită în viitor pentru testarea unor tratamente și chiar pentru dezvoltarea unor organe compatibile pentru transplant.

Johnson, în vârstă de 48 de ani, a făcut anunțul pe platforma X, unde a scris: „Tocmai m-am clonat… ca nou-născut.”

Ulterior, el a explicat că nu este vorba despre un copil clonat, ci despre propriile sale celule adulte, care au fost reprogramate genetic pentru a reveni într-o stare asemănătoare celei embrionare.

Ce este, de fapt, „baby Bryan”

Potrivit lui Bryan Johnson, procesul presupune transformarea unor celule obișnuite în celule stem pluripotente induse (iPSC), capabile să se transforme în aproape orice tip de țesut din organism.

Antreprenorul susține că această tehnologie ar putea permite, în viitor, testarea unor tratamente fără a le aplica direct asupra propriului corp și chiar dezvoltarea unor organe compatibile pentru transplant.

„Acest lucru poate părea înfricoșător pentru unii oameni… un viitor distopic. Dar alții îl vor vedea ca pe viitorul inevitabil al sănătății”, a scris Johnson.

El afirmă că astfel de celule ar putea fi folosite pentru testarea unor terapii experimentale, dezvoltarea unor noi tratamente, regenerarea țesuturilor și cultivarea unor organe compatibile cu propriul organism.

Ce spun oamenii de știință

Afirmațiile lui Bryan Johnson au stârnit numeroase reacții în comunitatea științifică. Cercetătorii subliniază că ceea ce descrie antreprenorul nu reprezintă clonarea unui om în sensul obișnuit al termenului, ci o tehnică deja utilizată în cercetare, prin care celulele adulte sunt reprogramate pentru a deveni celule stem.

Experții atrag atenția că dezvoltarea unor organe complet funcționale pentru transplant pornind de la astfel de celule rămâne într-un stadiu experimental și că există încă numeroase obstacole științifice și etice înainte ca o astfel de tehnologie să poată fi folosită pe scară largă.

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