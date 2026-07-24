Chris Brown a pledat vinovat într-un dosar în care e acuzat de agresiune. Ce pedeapsă riscă

Chris Brown a pledat vinovat într-un dosar deschis după un incident violent petrecut într-un club de noapte din Londra, în 2023. Artistul american a recunoscut în fața instanței acuzația de tulburare a ordinii publice prin acte de violență, în urma unui acord cu procurorii, iar celelalte capete de acuzare au fost retrase.

Potrivit Yahoo Entertainment, cazul are legătură cu o altercație produsă în clubul Tape din cartierul londonez Mayfair, unde producătorul muzical Abraham Diaw l-a acuzat pe Brown că l-a lovit cu o sticlă de tequila în timpul unei dispute.

Acuzațiile mai grave au fost retrase

Chris Brown s-a prezentat vineri în fața unei instanțe din Londra, unde și-a schimbat declarația inițială și a pledat vinovat pentru această infracțiune. În schimb, procurorii au renunțat la acuzațiile de agresiune, tentativă de vătămare corporală gravă și deținerea unei arme, respectiv sticla folosită în incident. Și Omololu Akinlolu, prietenul și antrenorul vocal al artistului, a pledat vinovat pentru aceeași infracțiune.

Potrivit legislației britanice, infracțiunea poate fi pedepsită cu până la trei ani de închisoare. Sentința în cazul lui Chris Brown urmează să fie pronunțată pe 26 octombrie.

Chris Brown a mai avut și alte probleme cu legea

Artistul fusese arestat în Marea Britanie în 2025, la revenirea în țară, în baza unui mandat emis în urma incidentului din 2023. Ulterior, a fost eliberat pe cauțiune, după depunerea unei garanții de 5 milioane de lire sterline, ceea ce i-a permis să își continue turneul internațional.

Cazul se adaugă unei liste lungi de probleme judiciare din cariera lui Chris Brown. În 2009, artistul a pledat vinovat pentru agresarea fostei sale iubite, Rihanna, iar de-a lungul anilor a mai fost implicat în mai multe anchete și procese legate de acte de violență.

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