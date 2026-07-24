Răzvan Burleanu a devenit tată de băiat! Soția șefului FRF a născut al doilea copil

Răzvan Burleanu, șeful FRF trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața lui. Soția sa a adus pe lume cel de-al doilea copil. Bărbatul a devenit tată de băiat și este în al nouălea cer.

Este bucurie mare în familia Burleanu. Răzvan a devenit tată pentru a doua oară, de această dată de băiat, potrivit Flagrantnews.ro. El și Anamaria formează un cuplu de mai mulți ani, iar în urmă cu șase ani s-a născut fetița lor, Maria, chiar în ziua de Florii. Cei doi încă nu s-au hotârât în privința numelui băiețelului, însă au două opțiuni inedite.

Răzvan Burleanu a devenit tată de băiat

Șeful Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu se împarte între responsabilitățile profesionale și viața de familie. Cu atât mai mult că partenera sa, Anamaria, a născut un băiețel, iar el este mai mândru ca niciodată. Până în acest moment, cei doi părinți nu au ales un nume pentru copil, însă au explicat că au două opțiuni. Prenumele băiatului ar urma să fie Răzvan sau Victoraș, fiind propunerile unor prieteni apropiați ai cuplului.

În urmă cu șase ani, Răzvan și Anamaria au devenit părinți pentru prima dată. Chiar în ziua de Florii s-a născut fetița lor, Maria. Pentru că șeful FRF este o personalitate discretă, anunțul a fost făcut de tatăl său, Gigi Burleanu, prin intermediul unui mesaj impresionant.

Am o nepoată, o fetiță născută chiar de Florii. E o bijuterie. Nu am văzut-o în realitate, nu am avut cum, cu coronavirusul ăsta. Dar am văzut-o pe telefon. Dacă nu era pandemia asta, la București mă găseai acum. Abia aștept să ieșim din criza asta, să merg să o văd. După atâtea rele, mai vine și ceva bun! Le doresc să aibă cât mai mulți, a transmis atunci Gigi Burleanu.

Cine este Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu s-a născut la Bacău, la 17 iunie 1984. Acesta este licențiat în administrație, iar apoi a urmat studiile de masterat în management sportiv. Înainte de a fi șeful FRF, a fost implicat în administrația sportivă, în special în cadrul Federației Română de Minifotbal. În anul 2014, a fost ales pentru prima dată președinte al Federației Române de Fotbal, ocupând aceeași funcție și în prezent.

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