FRF, anunț de ultimă oră după internarea lui Mircea Lucescu. Cine va conduce Naționala în meciul cu Slovacia

De: David Ioan 29/03/2026 | 20:36
Emoții puternice la echipa națională după ce selecționerul Mircea Lucescu s-a prăbușit în timpul ședinței tehnice de la ultimul antrenament înaintea meciului cu Slovacia. Incidentul a avut loc chiar în fața jucătorilor, iar stafful medical a intervenit imediat, solicitând sprijin la 112.

Deși inițial s-a suspectat un stop cardiorespirator, investigațiile au arătat că tehnicianul a suferit tulburări majore de ritm cardiac. Deși se află acum în stare stabilă, medicii i-au interzis deplasarea la Bratislava. În ultimele luni, antrenorul în vârstă de 80 de ani a avut mai multe internări.

FRF schimbă planurile după internarea lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost transportat pe targă la Spitalul Universitar din București, unde medicii au confirmat diagnosticul de tulburări severe de ritm cardiac și au decis internarea de urgență. Starea sa este în prezent stabilă, însă necesită monitorizare continuă.

Alarma s-a dat în jurul orei 10 dimineața, la baza sportivă din Mogoșoaia, unde selecționerului i s-a făcut brusc rău. Membrii staffului au apelat numărul de urgență, iar până la sosirea echipajelor SMURD i-au acordat primul ajutor.

Temerile inițiale ale staffului au fost că Mircea Lucescu ar fi suferit un infarct. Jucătorii, martori direcți ai momentului, au fost profund afectați și au dorit să meargă la spital, însă medicii le-au interzis pentru a evita suprasolicitarea antrenorului.

„Este pentru prima dată când trecem printr-o asemenea experienţă. A fost o situaţie de criză”, a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele FRF.

Selecționerul, oprit de medici să călătorească

Deși Mircea Lucescu ar fi vrut să revină în cantonament după ce s-a simțit mai bine, medicii l-au convins să rămână internat pentru investigații suplimentare. Astfel, selecționerul nu va face deplasarea la Bratislava pentru partida cu Slovacia.

„FRF a încercat să anuleze meciul de la Bratislava, însă nu s-a reușit acest lucru. Totodată, s-a luat în calcul ca delegația României să plece mâine în Slovacia, dar singurul culoar de zbor disponibil ar fi fost prea târziu”, a transmis Federaţia Română de Fotbal.

Naționala a plecat deja spre Bratislava, unde echipa va fi condusă de secundul Ionel Ganea. Chiar și din spital, Mircea Lucescu va rămâne conectat la pregătirea meciului și va transmite indicații staffului.

„Strategia a fost făcută împreună cu secunzii. Care vor conduce acest meci în directă legătură cu el, cred. Înainte de meci vor stabili…”, a declarat Mihai Stoichiţă, preşedinte comisia tehnică FRF.

Ajuns la 80 de ani, Mircea Lucescu este cel mai longeviv selecționer din istoria fotbalului românesc, însă se confruntă cu probleme medicale serioase. A fost internat de mai multe ori atât în țară, cât și în străinătate, dar a continuat să muncească pentru a duce la capăt campania pentru Mondiale. Potrivit apropiaților, înfrângerea cu Turcia și eliminarea din competiție l-au afectat profund.

Motivul real pentru care Armin Nicoară şi Claudia Puican au semnat un contract prenupţial: "Fiecare pe treaba lui"
Ce planuri au Mirela Retegan și fiica ei cu premiul de 35.000 de euro, dacă vor câștiga Asia Express 2026: „Suntem prietene până într-un punct"
Dorian Popa, întâlnire memorabilă cu un artist internațional. Ce cadou i-a făcut rapperului american
Pasionat de grădinărit, un bărbat a plantat semințe de roșii dintr-un burger de la McDonald's. Ireal ce s-a întâmplat 3 luni mai târziu
BANC | Fiul unui procuror a lovit Mercedesul unui fiu de parlamentar. Cine e vinovat?
Netflix mărește prețul abonamentelor. Ce urmează pentru abonaţii din România
