Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu, după ce România a pierdut meciul în fața Turciei

De: Denisa Crăciun 27/03/2026 | 12:30
Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu după ce România a pierdut calificarea la Cupa Mondială /Sursa foto: Profimedia

Joi, 26 martie, a avut loc meciul de fotbal dintre România și Turcia, iar Turcia a ieșit învingătoare. Cel care a pregătit echipa pentru această dispută a fost Mircea Lucescu. După finalul partidei, șeful FRF, Răzvan Burleanu, a făcut o serie de declarații importante. 

În urma pierderii calificării la Cupa Mondială, Burleanu a precizat că este „eșecul tuturor”. Cu toate acestea, el a mai spus că Mircea Lucescu va fi la conducerea echipei și în etapa următoare.

Ce spune șeful FRF despre Lucescu și meciul România-Turcia

Cu siguranță va rămâne domnul Lucescu și pentru următorul joc, a spus Răzvan Burleanu.

Ba mai mult, acesta a vorbit și despre partida care a avut loc. Chiar dacă echipa nu a avut norocul de a câștiga, Burleanu a spus că România se ridică la nivelul Turciei, doar că pur și simplu jucătorii nu și-au arătat adevăratele calități în timpul jocului.

Am fost în joc. Chiar dacă recunoaștem că Turcia a fost o echipă mai bună, echipa noastră a arătat că ne-am putut ridica la nivelul Turciei. Am avut neșansă. Dacă ar fi intrat șutul lui Nicolae Stanciu am fi fost în altă situație, a explicat șeful FRF.

Naționala României a pierdut șansa de a ajunge la Cupa Mondială care are loc în această vară. Tricolorii au pierdut joi seara, în fața Turciei cu scorul 0-1. Echipa Turciei urmează să joace finala din play-off cu Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor avea de disputat un meci amical cu învingătoarea din partida de la Bratislava.

