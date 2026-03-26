Andreea Esca, Adrian Mutu și Gino Iorgulescu, în mijlocul suporterilor tricolori. Vedetele au invadat stadionul la meciul România – Turcia

Avem primele imagini cu vedetele prezente la meciul România-Turcia! CANCAN.RO se află în aceste momente pe stadionul Beșiktaș Park, acolo unde meciul momentului deja a început. Românii sunt alături de fotbaliștii noștri, dar și vedetele și-au lăsat programul plin și au făcut tot posibilul să ajungă. Toate detaliile, în articol.

26 martie 2026, este o zi foarte importantă pentru fotbalul românesc. Țara noastră se luptă cu Turcia pentru a se califica la Campionatul Mondial. Dacă câștigă, fotbaliștii nostri vor juca baraj cu Slovacia sau Kosovo. Românii așteaptă cu sufletul la gură startul, iar galeria este deja înflăcărată. Printre miile de conaționali se află și vedete din showbiz, iar CANCAN.RO are primele imagini de la fața locului.

Vedetele noastre s-au dus să susțină România

Adrian Mutu, Andreea Esca și Gino Iorgulescu se numără printre primele vedete care au ajuns pe stadionul din Turcia. Vedetele noastre și-au lăsat agendele pline în urmă și au făcut tot posibilul pentru a ajunge la meciul extrem de important pentru România. Cu toții sunt vizibili emoționați și entuziasmați de trăirile din galeria românilor. Mii de conaționali s-au adunat pentru a susține România și au făcut o atmosferă de neuitat.

Știrista de la Pro TV și Adrian Mutu sunt zâmbăreți și dau impresia că sunt optimiști în ceea ce privește rezultatul final.

De cealaltă parte, Gino Iorgulescu este total schimbat, fiind destul de evident faptul că problemele prin care Mario Iorgulescu trece și-au lăsat amprenta asupra lui. Nu la fel de zâmbitor ca primi doi menționați, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România părea că așteaptă cu nerăbdare începerea meciului.

Mircea Lucescu a făcut cărțile atent

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul convocat pentru această dublă din play-off, incluzând jucători din campionatul intern și din competițiile europene.

La capitolul portari au fost selecționați Ionuț Radu (Celta Vigo), Marian Aioani (Rapid), Cătălin Căbuz (FC Argeș) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova).

Pentru compartimentul defensiv, lotul îi cuprinde pe Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Radu Drăgușin (Tottenham), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) și Kevin Ciubotaru (Hermannstadt).

La mijlocul terenului au fost convocați Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), Răzvan Marin (AEK Atena), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Florin Tănase (FCSB), Ianis Hagi (Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (Rapid), Valentin Mihăilă (Rizespor), Claudiu Petrila (Rapid) și Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova).

Pentru ofensivă, selecționerul mizează pe Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB) și Marius Coman (UTA Arad).

