Serghei Mizil, Adiță Voicu și Fane Alu Brigitte comentează LIVE meciul România – Turcia. Fotbal și replici fără filtru, de la ora 18 doar la DAN CAPATOS SHOW

Joi, 26 martie 2026, începând cu ora 18:00

Dan Capatos Show vă pregătește o ediție de senzație în care veți putea urmări meciul mult așteptat de toți românii: România vs. Turcia. În această seară vă puteți susține echipa, dar și râde în același timp alături de invitații speciali: Serghei Mizil, Adiță Voicu, Fane Alu Brigitte, dar și un invitat surpriză la care nu v-ați fi așteptat niciodată!

România-Turcia, meciul mult așteptat de români – Live la Dan Capatos Show

O seară în care poți privi meciul, dar și să râzi până la lacrimi cu nume care sunt consacrate pentru umorul lor.

Echipa națională a României se pregătește pentru duelul din deplasare cu Turcia, programat joi, în semifinalele play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Partida va avea loc la Istanbul, pe stadionul Beșiktaș Park, de la ora 19:00 în România (20:00 ora locală). Meciul reprezintă un moment decisiv în cursa pentru turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul convocat pentru această dublă din play-off, incluzând jucători din campionatul intern și din competițiile europene.

La capitolul portari au fost selecționați Ionuț Radu (Celta Vigo), Marian Aioani (Rapid), Cătălin Căbuz (FC Argeș) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova).

Pentru compartimentul defensiv, lotul îi cuprinde pe Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Radu Drăgușin (Tottenham), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) și Kevin Ciubotaru (Hermannstadt).

La mijlocul terenului au fost convocați Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), Răzvan Marin (AEK Atena), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Florin Tănase (FCSB), Ianis Hagi (Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (Rapid), Valentin Mihăilă (Rizespor), Claudiu Petrila (Rapid) și Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova).

Pentru ofensivă, selecționerul mizează pe Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB) și Marius Coman (UTA Arad).

