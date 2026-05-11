Fosta iubită a lui Philipp Plein, dezvăluiri cutremurătoare. : „Fac tot posibilul să îmi iau copiii înapoi”

Designerul Philipp Plein și Lucia Bartoli continuă războiul pentru custodia copiilor. La doi ani de la despărțirea care a avut loc în martie 2024, creatorul de modă și modelul sunt implicați într-un conflict tensionat care a ajuns în atenția publicului. Dacă la început separarea părea amiabilă, lucrurile au degenerat rapid, iar acum cei doi se luptă în instanță pentru Rocky și Rouge. Totul s-a schimbat după separarea oficială când între cei doi foști parteneri au apărut tensiuni legate de custodia copiilor și de mediul în care aceștia ar fi fost crescuți. Designerul a obținut temporar custodia exclusivă a copiilor, dar Lucia Bartoli vine acum și răstoarnă totul! Aceasta susține că situația este nedreaptă și că i-a fost întinsă o capcană.

Philipp Plein și Lucia Bartoli s-au despărțit în urmă cu doi ani, iar cei doi copii ai cuplului, Rocky și Rouge au rămas la tatăl lor. Designerul a obținut temporar custodia exclusivă a micuților printr-o decizie a autorităților din Elveția, însă acum Lucia vine și spune că acesta i-ar fi întins o cursă prin care ar fi reușit să-i ia copiii.

După luni de tăcere, mama copiilor lui Philipp Plein spune coșmarul prin care trece

Lucia Bartoli, mama copiilor lui Philipp Plein a decis să vorbească despre drama prin care trece și despre lupta pentru a-și recupera copiii după luni de tăcere completă. Influencerița spune că cei mici i-au fost luați de lângă ea fără motiv și că va face tot posibilul pentru a-i recupera.

„Copiii au fost luați de lângă mine fără niciun motiv. Am făcut tot ce s-a putut pentru a-i recupera. Această decizie nu este definitivă, nu vă pot da prea multe detalii, dar este o decizie temporară, dar din păcate se tot prelungește. Fac tot posibilul să-mi iau copiii înapoi. Sunt 100% sigură că este doar o chestiune de timp pentru că știu că la un moment dat adevărul va ieși eventual la suprafață în instanță”, începe Lucia Bartoli confesiunea emoționantă pe rețelele de socializare.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, copiii i-ar fi fost luați Luciei și dați în custodie lui Philipp Plein după ce autoritățile au sesizat condițiile „nepotrivite pentru creșterea și dezvoltarea lor” în care aceștia locuiau. Influencerița susține că situația a fost prezentată greșit, iar perioada respectivă a fost extrem de dificilă pentru ea.

„Vreau să punctez câteva lucruri. Primul este apartamentul dezordonat. Așa cum știți, mi-au fost îndepărtate menajera și bona, banii și nu mă lăsa să aduc pe nimeni în clădire să vină să stea cu mine. A fost greu, nu o să mint, am văzut la mama mea cât de greu i-a fost ca mamă singură, dar totodată locuiam cu un nou-născut și un copilaș până în doi ani jumătate, nu este ușor. Am reușit să am grijă de ei, sunt mândră de mine și am făcut-o din suflet”, spune fosta lui Phillip Plein.

Lucia Bartoli a povestit și momentul în care a decis să plece cu cei doi copii de teamă tocmai la mătușa ei, după ce s-a speriat în urma mesajelor primite din partea lui Philipp Plein.

„În dimineața aceea, m-am trezit cu mesaje, între 70-100 de mesaje de la acel cineva spunând că se va muta înapoi cu mine. Nu mai fusesem împreună de peste un an. Mi-a fost frică, nu eram ok cu asta. Mi-am sunat panicată avocatul și l-am întrebat: Ce fac acum? Și avocatul mi-a spus: Ia copiii, du-te la mătușa ta acasă, ea locuiește la o oră jumătate de mine, așteaptă acolo și o să rezolvăm”, a susținut Lucia Bartoli.

Modelul face acuzații grave la adresa designerului

Lucia a explicat și imaginile care au fost folosite împotriva ei, după ce în spațiul public au apărut acuzații că mediul în care micuții locuiau nu era unul stabil pentru creșterea și dezvoltarea lor. Influencerița însă respinge ferm aceste interpretări și spune că totul a fost scos din context și folosit pentru a crea o percepție negativă asupra ei.

„În dimineața aceea le dădeam micul dejun, Rouje era în scaunul de copilaș și știți cum mănâncă copiii mici, jumătate dau pe jos, jumătate pe ei. M-am dus în casă sus, am căutat o valiză, am pus acolo lucruri și am împachetat cât de repede am putut. Rocky a avut o problemă la nas și a sângerat puțin în noaptea aceea. Nu am avut timp să schimb așternutul și am plecat”, spune fosta lui Phillip Plein.

Modelul a reușit să obțină un ordin de protecție din partea autorităților, iar designerul nu s-a putut muta în locuință alături de ea.

„Am dus copiii la mătușa mea acasă, a doua zi avocatul meu a reușit să obțină un ordin de protecție ca să nu se mute cu mine împotriva voinței mele. A fost o ușurare imensă și m-am întors a doua zi”, a continuat ea.

Lucia Bartoli a vorbit și despre imaginile în care fiul ei apărea plângând, imagini despre care presa internațională a scris că ar fi fost prezentate de către Philipp Plein în instanță. Din spusele ei, băiețelul traversa o perioadă dificilă din cauza separării părinților și că situația ar fi fost amplificată intenționat ca ea să piardă custodia.

„Legat de Rocky când a plâns în acel clip, este o situație delicată. Nu o să spun ce s-a întâmplat în ziua aceea, dar pentru un copil, să vezi că părinții tăi se despart e deja dificil. Să treci de la un părinte la altul este greu, dar când copilul este provocat (n.r. să plângă), iar părintele îl filmează, asta a fost situația. Asta se întâmpla în general”, a spus ea.

În final, Lucia Bartoli a punctat că nu va renunța la lupta pentru cei doi copii și este convinsă că într-o zi va reuși să obțină custodia lor.

CITEȘTE ȘI: Andreea Sasu a ajuns în stare gravă, la spital. Mesajul tulburător transmis de Phillipp Plein

ACCESEAZĂ ȘI: Philipp Plein are 4 copii cu 3 femei. Pe Andreea Sasu a cunoscut-o înainte de ultimii doi şi a înşelat-o