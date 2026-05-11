Acasă » Exclusiv » Fosta iubită a lui Philipp Plein, dezvăluiri cutremurătoare. : „Fac tot posibilul să îmi iau copiii înapoi”

Fosta iubită a lui Philipp Plein, dezvăluiri cutremurătoare. : „Fac tot posibilul să îmi iau copiii înapoi”

De: Delina Filip 11/05/2026 | 05:50
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Designerul Philipp Plein și Lucia Bartoli continuă războiul pentru custodia copiilor. La doi ani de la despărțirea care a avut loc în martie 2024, creatorul de modă și modelul sunt implicați într-un conflict tensionat care a ajuns în atenția publicului. Dacă la început separarea părea amiabilă, lucrurile au degenerat rapid, iar acum cei doi se luptă în instanță pentru Rocky și Rouge. Totul s-a schimbat după separarea oficială când între cei doi foști parteneri au apărut tensiuni legate de custodia copiilor și de mediul în care aceștia ar fi fost crescuți. Designerul a obținut temporar custodia exclusivă a copiilor, dar Lucia Bartoli vine acum și răstoarnă totul! Aceasta susține că situația este nedreaptă și că i-a fost întinsă o capcană. 

Philipp Plein și Lucia Bartoli s-au despărțit în urmă cu doi ani, iar cei doi copii ai cuplului, Rocky și Rouge au rămas la tatăl lor. Designerul a obținut temporar custodia exclusivă a micuților printr-o decizie a autorităților din Elveția, însă acum Lucia vine și spune că acesta i-ar fi întins o cursă prin care ar fi reușit să-i ia copiii.

După luni de tăcere, mama copiilor lui Philipp Plein spune coșmarul prin care trece

Lucia Bartoli, mama copiilor lui Philipp Plein a decis să vorbească despre drama prin care trece și despre lupta pentru a-și recupera copiii după luni de tăcere completă. Influencerița spune că cei mici i-au fost luați de lângă ea fără motiv și că va face tot posibilul pentru a-i recupera.

„Copiii au fost luați de lângă mine fără niciun motiv. Am făcut tot ce s-a putut pentru a-i recupera. Această decizie nu este definitivă, nu vă pot da prea multe detalii, dar este o decizie temporară, dar din păcate se tot prelungește.  Fac tot posibilul să-mi iau copiii înapoi. Sunt 100% sigură că este doar o chestiune de timp pentru că știu că la un moment dat adevărul va ieși eventual la suprafață în instanță”, începe Lucia Bartoli confesiunea emoționantă pe rețelele de socializare.

Lucia Bartoli face acuzatii grave la adresa lui Philipp Plein
Lucia Bartoli face acuzatii grave la adresa lui Philipp Plein

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, copiii i-ar fi fost luați Luciei și dați în custodie lui Philipp Plein după ce autoritățile au sesizat condițiile „nepotrivite pentru creșterea și dezvoltarea lor” în care aceștia locuiau. Influencerița susține că situația a fost prezentată greșit, iar perioada respectivă a fost extrem de dificilă pentru ea.

„Vreau să punctez câteva lucruri. Primul este apartamentul dezordonat. Așa cum știți, mi-au fost îndepărtate menajera și bona, banii și nu mă lăsa să aduc pe nimeni în clădire să vină să stea cu mine. A fost greu, nu o să mint, am văzut la mama mea cât de greu i-a fost ca mamă singură, dar totodată locuiam cu un nou-născut și un copilaș până în doi ani jumătate, nu este ușor. Am reușit să am grijă de ei, sunt mândră de mine și am făcut-o din suflet”, spune fosta lui Phillip Plein.

Lucia Bartoli a povestit și momentul în care a decis să plece cu cei doi copii de teamă tocmai la mătușa ei, după ce s-a speriat în urma mesajelor primite din partea lui Philipp Plein.

„În dimineața aceea, m-am trezit cu mesaje, între 70-100 de mesaje de la acel cineva spunând că se va muta înapoi cu mine. Nu mai fusesem împreună de peste un an. Mi-a fost frică, nu eram ok cu asta. Mi-am sunat panicată avocatul și l-am întrebat: Ce fac acum? Și avocatul mi-a spus: Ia copiii, du-te la mătușa ta acasă, ea locuiește la o oră jumătate de mine, așteaptă acolo și o să rezolvăm”, a susținut Lucia Bartoli.

Modelul face acuzații grave la adresa designerului

Lucia a explicat și imaginile care au fost folosite împotriva ei, după ce în spațiul public au apărut acuzații că mediul în care micuții locuiau nu era unul stabil pentru creșterea și dezvoltarea lor. Influencerița însă respinge ferm aceste interpretări și spune că totul a fost scos din context și folosit pentru a crea o percepție negativă asupra ei.

„În dimineața aceea le dădeam micul dejun, Rouje era în scaunul de copilaș și știți cum mănâncă copiii mici, jumătate dau pe jos, jumătate pe ei. M-am dus în casă sus, am căutat o valiză, am pus acolo lucruri și am împachetat cât de repede am putut. Rocky a avut o problemă la nas și a sângerat puțin în noaptea aceea. Nu am avut timp să schimb așternutul și am plecat”, spune fosta lui Phillip Plein.

Modelul a reușit să obțină un ordin de protecție din partea autorităților, iar designerul nu s-a putut muta în locuință alături de ea.

„Am dus copiii la mătușa mea acasă, a doua zi avocatul meu a reușit să obțină un ordin de protecție ca să nu se mute cu mine împotriva voinței mele. A fost o ușurare imensă și m-am întors a doua zi”, a continuat ea.

Lucia Bartoli a vorbit și despre imaginile în care fiul ei apărea plângând, imagini despre care presa internațională a scris că ar fi fost prezentate de către Philipp Plein în instanță. Din spusele ei, băiețelul traversa o perioadă dificilă din cauza separării părinților și că situația ar fi fost amplificată intenționat ca ea să piardă custodia.

„Legat de Rocky când a plâns în acel clip, este o situație delicată. Nu o să spun ce s-a întâmplat în ziua aceea, dar pentru un copil, să vezi că părinții tăi se despart e deja dificil. Să treci de la un părinte la altul este greu, dar când copilul este provocat (n.r. să plângă), iar părintele îl filmează, asta a fost situația. Asta se întâmpla în general”, a spus ea.

În final, Lucia Bartoli a punctat că nu va renunța la lupta pentru cei doi copii și este convinsă că într-o zi va reuși să obțină custodia lor.

CITEȘTE ȘI: Andreea Sasu a ajuns în stare gravă, la spital. Mesajul tulburător transmis de Phillipp Plein

ACCESEAZĂ ȘI: Philipp Plein are 4 copii cu 3 femei. Pe Andreea Sasu a cunoscut-o înainte de ultimii doi şi a înşelat-o

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iubita trapperului Oscar a scos la înaintare tot ce are în dotare. Apariție cum rar mai vezi! Transparentă, super mulată și decoltată
Exclusiv
Iubita trapperului Oscar a scos la înaintare tot ce are în dotare. Apariție cum rar mai vezi! Transparentă,…
Cabron se împarte între soție și „pofta inimii”. Fosta lui Cristian Boureanu nu a ieșit din ecuație
Exclusiv
Cabron se împarte între soție și „pofta inimii”. Fosta lui Cristian Boureanu nu a ieșit din ecuație
Un cetățean rus, declarat indezirabil pe teritoriul României, fiind considerat risc de securitate
Mediafax
Un cetățean rus, declarat indezirabil pe teritoriul României, fiind considerat risc de securitate
Oana Gheorghiu continuă SCANDALUL cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe români să cumpere acțiuni la bursă?
Gandul.ro
Oana Gheorghiu continuă SCANDALUL cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută turiștilor: sate de poveste și castele medievale
Adevarul
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută...
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un...
Începe Festivalul de Film de la Cannes. O producție românească, printre favorite
Mediafax
Începe Festivalul de Film de la Cannes. O producție românească, printre favorite
Parteneri
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, eleganți și asortați la nunta Andreei Bălan: „Casă de piatră și sufletul plin de iubire”
Click.ro
Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, eleganți și asortați la nunta Andreei Bălan: „Casă...
EXCLUSIV Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt convinși că n-are nicio șansă”
Digi 24
EXCLUSIV Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe,...
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Oana Gheorghiu continuă SCANDALUL cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe români să cumpere acțiuni la bursă?
Gandul.ro
Oana Gheorghiu continuă SCANDALUL cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe români să...
ULTIMA ORĂ
Horoscop chinezesc azi, 11 mai 2026. Nativii acestei zodii sunt în pericol astăzi la locul de muncă ...
Horoscop chinezesc azi, 11 mai 2026. Nativii acestei zodii sunt în pericol astăzi la locul de muncă și singurul scut real este verificarea fiecărui act până la ultima literă
Medicul Virgiliu Stroescu arată românilor cât zahăr este într-un litru de băutură moartă care ...
Medicul Virgiliu Stroescu arată românilor cât zahăr este într-un litru de băutură moartă care provoacă diabet dar oferă și soluția sănătoasă- zeama vie
Prognoza meteo azi, 11 mai 2026. Muntenia fierbe înaintea furtunilor! Temperaturile urcă la 26 de grade
Prognoza meteo azi, 11 mai 2026. Muntenia fierbe înaintea furtunilor! Temperaturile urcă la 26 de grade
Noi acuzații în familia lui Cher. Fiul artistei cere ajutor după ce ar fi rămas fără bani
Noi acuzații în familia lui Cher. Fiul artistei cere ajutor după ce ar fi rămas fără bani
„Vulcanul din pat” a născut! Soția fostului portar de la Liverpool a făcut marele anunț
„Vulcanul din pat” a născut! Soția fostului portar de la Liverpool a făcut marele anunț
Alertă în Prahova după un accident feroviar mortal. Mecanicul locomotivei a fost testat imediat
Alertă în Prahova după un accident feroviar mortal. Mecanicul locomotivei a fost testat imediat
Vezi toate știrile