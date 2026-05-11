Acasă » Știri » Micul dejun nu mai este „cea mai importantă masă” a zilei. Ce spun acum specialiștii

Micul dejun nu mai este „cea mai importantă masă” a zilei. Ce spun acum specialiștii

De: Daniel Matei 11/05/2026 | 06:10
Micul dejun nu mai este „cea mai importantă masă” a zilei. Ce spun acum specialiștii
Sursa foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Ani la rând, micul dejun a fost considerat „cea mai importantă masă a zilei”. Însă noile cercetări și opiniile specialiștilor în nutriție arată că lucrurile nu sunt atât de simple. Pentru unii oameni, micul dejun poate avea un rol esențial, în timp ce pentru alții săritul peste această masă nu produce efecte negative majore.

Potrivit experților citați de Good Housekeeping, importanța meselor diferă în funcție de stilul de viață, program și nevoile fiecărei persoane. Deși micul dejun poate oferi energie și poate contribui la concentrare în prima parte a zilei, tot mai mulți nutriționiști consideră că prânzul este esențial pentru menținerea nivelului de energie și a productivității.

Specialiștii explică faptul că prânzul este adesea masa care susține organismul în cea mai activă parte a zilei. O masă echilibrată la prânz poate ajuta la menținerea glicemiei stabile și poate preveni senzația accentuată de foame din a doua parte a zilei.

În schimb, un prânz sărac în nutrienți sau săritul peste această masă poate duce la oboseală, scăderea concentrării și tendința de a consuma gustări nesănătoase mai târziu.

De ce prânzul e considerat acum mai important

Un prânz luat în liniște, la masă, este mult mai probabil să conțină ingrediente mai sănătoase decât o gustare mâncată în grabă la birou sau decât un mic dejun luat pe fugă înainte de a pleca de acasă, spune nutriționista Lucy Miller.

Ea recomandă opțiuni precum o omletă cu legume sau avocado zdrobit cu somon, pe care le descrie drept „mese mai atent pregătite și mai bogate în nutrienți, mult mai bune decât cerealele pline de zahăr sau o felie de pâine albă prăjită”, care sunt variante rapide, bogate în carbohidrați și care pot provoca rapid senzația de oboseală și foame după masă.

Desigur, accentul pus în mod tradițional pe micul dejun are și o explicație logică. Prima masă a zilei oferă energia necesară pentru activitățile care urmează. În plus, numeroase studii au asociat micul dejun cu diverse beneficii, de la reducerea riscului de obezitate și diabet până la îmbunătățirea concentrării.

Totuși, dacă analizăm mai atent aceste cercetări, este dificil de stabilit cu certitudine dacă beneficiile se datorează micului dejun în sine sau, mai degrabă, stilului de viață al persoanelor suficient de organizate și disciplinate încât să se trezească la timp pentru a lua această masă.

CITEȘTE ȘI:

Cum păstrezi salata proaspătă chiar și 30 de zile. Aliatul din bucătărie care te va ajuta să eviți risipa

Cel mai prețios aliment care furnizează vitaminele B, potrivit Dr. Cezar: „Nu este ‘pentru toată lumea’”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Două staruri britanice s-au despărțit după 22 de ani de căsnicie, apoi au sărbătorit cu un gest surprinzător în vila lor
Știri
Două staruri britanice s-au despărțit după 22 de ani de căsnicie, apoi au sărbătorit cu un gest surprinzător…
Cum mănânci mai sănătos fără diete complicate. Recomandările experților
Știri
Cum mănânci mai sănătos fără diete complicate. Recomandările experților
Prima reacție a lui Trump după răspunsul Teheranului la propunerea SUA de încheiere a războiului
Mediafax
Prima reacție a lui Trump după răspunsul Teheranului la propunerea SUA de încheiere...
Oana Gheorghiu continuă SCANDALUL cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe români să cumpere acțiuni la bursă?
Gandul.ro
Oana Gheorghiu continuă SCANDALUL cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută turiștilor: sate de poveste și castele medievale
Adevarul
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută...
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un...
Astronomii au cartografiat una dintre cele mai mari structuri din univers
Mediafax
Astronomii au cartografiat una dintre cele mai mari structuri din univers
Parteneri
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, eleganți și asortați la nunta Andreei Bălan: „Casă de piatră și sufletul plin de iubire”
Click.ro
Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, eleganți și asortați la nunta Andreei Bălan: „Casă...
EXCLUSIV Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt convinși că n-are nicio șansă”
Digi 24
EXCLUSIV Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe,...
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Oana Gheorghiu continuă SCANDALUL cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe români să cumpere acțiuni la bursă?
Gandul.ro
Oana Gheorghiu continuă SCANDALUL cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe români să...
ULTIMA ORĂ
Două staruri britanice s-au despărțit după 22 de ani de căsnicie, apoi au sărbătorit cu un gest ...
Două staruri britanice s-au despărțit după 22 de ani de căsnicie, apoi au sărbătorit cu un gest surprinzător în vila lor
Cum mănânci mai sănătos fără diete complicate. Recomandările experților
Cum mănânci mai sănătos fără diete complicate. Recomandările experților
Produsul de lux la mare reducere în LIDL, începând de astăzi. Costă doar 7.49 lei
Produsul de lux la mare reducere în LIDL, începând de astăzi. Costă doar 7.49 lei
De ce nu a fost invitat tatăl Andreei Bălan la nunta cu Victor Cornea? Prima reacție a lui Săndel ...
De ce nu a fost invitat tatăl Andreei Bălan la nunta cu Victor Cornea? Prima reacție a lui Săndel Bălan
Mai știi cine era mama Anielei? Cum arată astăzi actrița din prima telenovelă românească de epocă
Mai știi cine era mama Anielei? Cum arată astăzi actrița din prima telenovelă românească de epocă
Iluzie optică virală | Identificați litera G din această imagine, în cel mult 5 secunde!
Iluzie optică virală | Identificați litera G din această imagine, în cel mult 5 secunde!
Vezi toate știrile