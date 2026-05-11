Micul dejun nu mai este „cea mai importantă masă” a zilei. Ce spun acum specialiștii

Ani la rând, micul dejun a fost considerat „cea mai importantă masă a zilei”. Însă noile cercetări și opiniile specialiștilor în nutriție arată că lucrurile nu sunt atât de simple. Pentru unii oameni, micul dejun poate avea un rol esențial, în timp ce pentru alții săritul peste această masă nu produce efecte negative majore.

Potrivit experților citați de Good Housekeeping, importanța meselor diferă în funcție de stilul de viață, program și nevoile fiecărei persoane. Deși micul dejun poate oferi energie și poate contribui la concentrare în prima parte a zilei, tot mai mulți nutriționiști consideră că prânzul este esențial pentru menținerea nivelului de energie și a productivității.

Specialiștii explică faptul că prânzul este adesea masa care susține organismul în cea mai activă parte a zilei. O masă echilibrată la prânz poate ajuta la menținerea glicemiei stabile și poate preveni senzația accentuată de foame din a doua parte a zilei.

În schimb, un prânz sărac în nutrienți sau săritul peste această masă poate duce la oboseală, scăderea concentrării și tendința de a consuma gustări nesănătoase mai târziu.

De ce prânzul e considerat acum mai important

Un prânz luat în liniște, la masă, este mult mai probabil să conțină ingrediente mai sănătoase decât o gustare mâncată în grabă la birou sau decât un mic dejun luat pe fugă înainte de a pleca de acasă, spune nutriționista Lucy Miller.

Ea recomandă opțiuni precum o omletă cu legume sau avocado zdrobit cu somon, pe care le descrie drept „mese mai atent pregătite și mai bogate în nutrienți, mult mai bune decât cerealele pline de zahăr sau o felie de pâine albă prăjită”, care sunt variante rapide, bogate în carbohidrați și care pot provoca rapid senzația de oboseală și foame după masă.

Desigur, accentul pus în mod tradițional pe micul dejun are și o explicație logică. Prima masă a zilei oferă energia necesară pentru activitățile care urmează. În plus, numeroase studii au asociat micul dejun cu diverse beneficii, de la reducerea riscului de obezitate și diabet până la îmbunătățirea concentrării.

Totuși, dacă analizăm mai atent aceste cercetări, este dificil de stabilit cu certitudine dacă beneficiile se datorează micului dejun în sine sau, mai degrabă, stilului de viață al persoanelor suficient de organizate și disciplinate încât să se trezească la timp pentru a lua această masă.

