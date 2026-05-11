Cum arată vila lui Fuego din satul Bălteni. Și-a transformat piscina interioară în dressing

De: Alina Drăgan 11/05/2026 | 06:40
Cum arată locuința lui Fuego /Foto: Facebook
În urmă cu doar câțiva ani, Fuego decidea să lase în spate agitația din Capitală și s-a mutat la sat. Și-a dorit mereu un loc al lui, liniștit, aproape de natură și l-a găsit în satul Bălteni, județul Ilfov. Aici și-a construit o casă cochetă, unde se retrage de fiecare dată când își dorește să petreacă timp cu el însuși, în liniște. Casa este una spectaculoasă, iar Fuego și-a transformat piscina interioară în dressing. Cum arată locuința artistului?

Deși nu petrece prea mult timp acasă, fiind mai mereu plecat la spectacole. Fuego și-a dorit colțul lui de liniște. Vila sa din satul Bălteni este una cochetă, situată într-o zonă retrasă, înconjurată de pădure și cu acces la un lac. Vezi mai multe imagini cu vila lui Fuego în GALERIA FOTO de mai jos.

Vila din satul Bălteni în care locuiește Fuego este una cochetă, ce îmbină elementele moderne cu cele tradiționale. Casa este una spațioasă, cu numeroase camere, iar artistul a amenajat totul după bunul plac. Colecția de picturi și cea de costume au loc de cinste în casa acestuia.

De asemenea, cântărețul are și o curte spațioasă, unde se află și o bucătărie de vară. Grădina este și ea una mare cu gazon, ferită de ochii curioșilor, are ponton și un gard natural de papură și stuf, căci se oprește la malul lacului.

Însă, cea mai interesantă parte este că deși Fuego a avut inițial o piscină interioară, artistul a transformat-o mai apoi într-un dressing generos. Cântărețul are o garderobă vastă, așa că a trebuit să facă loc la cele peste 500 de costume de scenă pe care le are, toate create de designeri de renume.

„Am acasă peste 500 de costume de scenă, jumătate din ele nu pot să le mai port, pentru că, în ani, m-am mai împlinit. Am desființat piscina din casă și am făcut dressing. Am nenumărate costume pe care nu mai pot să le port, dar, în timp, vreau să devină o expoziție permanentă. Asta la 70 de ani, când o să am fundația mea și o să am și un muzeu cu toate creațiile mele, cu toate distincțiile, cu toate discurile de aur și cu toate costumele populare pe care le-am strâns în 30 de ani, cu colecția mea de pictură.

Nu mai am unde să pun nimic. Sunt costume făcute de Doina Levintza, lucrate de mână, de scenă făcute. Designerul Casei regale, Alexandru Ciucu, păi numai el mi-a făcut 30 de costume până acum de scenă. Maria Miu, una dintre cele mai mari creatoare și scenografe din România, mi-a făcut zeci de costume și ea”, declara Fuego, în urmă cu ceva timp.

 

