BANC | Bulă, Bubulina și popcornul

Beat turtă, Bulă îi spune Bubulinei:

– Popcornul tău este cam nesărat!

– Bețivule, mănânci polistiren!

Alte bancuri amuzante

Turistul japonez

Un turist japonez aterizează pe aeroportul Otopeni. Ia un taxi din fața aeroportului și se îndreaptă spre București. Când ies pe DN 1, o motocicletă îi depășește în mare viteză.

– Moto Kawasaki, foarte rapidă. Made in Japan! îi spune el șoferului.

Merg în continuare, peste câteva minute o mașină trece ca o furtună pe lângă ei.

– Auto Toyota, foarte rapidă. Made in Japan! spune japonezul din nou, mândru.

Ajung la Inter:

– 120 euro, îi cere șoferul.

– O-la-la! Foarte scump!!!

Șoferul ăi raspunde:

– Mașină de taxat, foarte rapidă. Made in Japan!

Alpinistul

Un alpinist neasigurat stătea să cada de pe un perete de stanca. Abia se mai ținea cu o mana deasupra hăului. Se uita la cer și striga disperat:

– Doamne, e cineva acooolooo? Se aude o voce grava:

– Da, fiule!

– Ce să fac, să nu mă zdrobesc de pământ?

– Roagă-te să–ți fie iertate păcatele și desprinde-te de stanca fară teama.

Se gândește puțin alpinistul, apoi stiga iar:

– Altcineva mai e acolo?

Bulă și Bubulina în concediu

– Bulă, ați stabilit deja: unde vă petreceți concediul de vară?

– Da, am vorbit cu Bubulina și am găsit o super-ofertă.

– Unde?

– La vreo 2.500 de kilometri de Insulele Canare.

– Nu îmi dau seama, Bulă. Unde, mai exact?

– La țară, la socrii mei.

Bulă sună la o agenție de turism

– Bună ziua! Organizați ceva excursii în Egipt?

– Da, desigur!…

– Spuneți-mi, vă rog, ce stațiuni balneare sunt acolo?

– Sharm-Eli, Hurgada, Taba, Nuveiba.

– Stop! Nuveiba! Nuveiba sună foarte bine!

– Când ați dori să plecați?

– A, nu! Nu plec nicăieri! V-am sunat pentru că rezolv integrame!

Bulă la Carrefour

– Bulă, ne vedem în faţă la Carrefour, pe la ora 18:00?

– Ok, dar cum o să te recunosc?

– Sunt nevastă-ta, fustangiule!

Bulă și mama lui

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

