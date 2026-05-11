BANC | Bulă, Bubulina și popcornul

De: David Ioan 11/05/2026 | 07:06
Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă, iar pentru a începe această săptămână cu zâmbetul pe buze, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc de nota 10, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote.

Beat turtă, Bulă îi spune Bubulinei:
– Popcornul tău este cam nesărat!
– Bețivule, mănânci polistiren!

Alte bancuri amuzante

Turistul japonez

Un turist japonez aterizează pe aeroportul Otopeni. Ia un taxi din fața aeroportului și se îndreaptă spre București. Când ies pe DN 1, o motocicletă îi depășește în mare viteză.
– Moto Kawasaki, foarte rapidă. Made in Japan! îi spune el șoferului.
Merg în continuare, peste câteva minute o mașină trece ca o furtună pe lângă ei.
– Auto Toyota, foarte rapidă. Made in Japan! spune japonezul din nou, mândru.
Ajung la Inter:
– 120 euro, îi cere șoferul.
– O-la-la! Foarte scump!!!
Șoferul ăi raspunde:
– Mașină de taxat, foarte rapidă. Made in Japan!

Alpinistul

Un alpinist neasigurat stătea să cada de pe un perete de stanca. Abia se mai ținea cu o mana deasupra hăului. Se uita la cer și striga disperat:
– Doamne, e cineva acooolooo? Se aude o voce grava:
– Da, fiule!
– Ce să fac, să nu mă zdrobesc de pământ?
– Roagă-te să–ți fie iertate păcatele și desprinde-te de stanca fară teama.
Se gândește puțin alpinistul, apoi stiga iar:
– Altcineva mai e acolo?

Bulă și Bubulina în concediu

– Bulă, ați stabilit deja: unde vă petreceți concediul de vară?
– Da, am vorbit cu Bubulina și am găsit o super-ofertă.
– Unde?
– La vreo 2.500 de kilometri de Insulele Canare.
– Nu îmi dau seama, Bulă. Unde, mai exact?
– La țară, la socrii mei.

Bulă sună la o agenție de turism
– Bună ziua! Organizați ceva excursii în Egipt?
– Da, desigur!…
– Spuneți-mi, vă rog, ce stațiuni balneare sunt acolo?
– Sharm-Eli, Hurgada, Taba, Nuveiba.
– Stop! Nuveiba! Nuveiba sună foarte bine!
– Când ați dori să plecați?
– A, nu! Nu plec nicăieri! V-am sunat pentru că rezolv integrame!

Bulă la Carrefour

– Bulă, ne vedem în faţă la Carrefour, pe la ora 18:00?
– Ok, dar cum o să te recunosc?
– Sunt nevastă-ta, fustangiule!

Bulă și mama lui
La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

