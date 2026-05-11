Produsul de lux la mare reducere în LIDL, începând de astăzi. Costă doar 7.49 lei

LIDL dă startul unei noi campanii XXL, valabilă între 11 și 17 mai, care aduce reduceri consistente la o gamă variată de produse alimentare și de uz casnic. Sub sloganul „Cumpărături în stil mare”, retailerul propune oferte ce acoperă atât nevoile zilnice, cât și produse considerate premium, toate la prețuri reduse.

Campania include articole de la branduri cunoscute precum OMO, Milbona, Floralys, Nixe, Esmara și Fresh Fish Today, fiecare cu discounturi vizibile și stoc limitat.

Produsul de lux la mare reducere în LIDL, începând de astăzi

Printre cele mai atractive oferte se numără detergentul lichid OMO XXL, redus cu 40%, ajungând la 59,99 lei pentru 5 litri, ideal pentru 100 de spălări. În zona alimentară, Milbona oferă telemea în saramură la 39,99 lei pentru 1,25 kg, iar Nixe propune file de ton în ulei de floarea-soarelui la 32,99 lei pentru 750 g.

Pentru cei care caută produse de igienă, hârtia igienică Floralys cu parfum de piersică este disponibilă la 19,99 lei pentru un pachet de 16 role. De asemenea, dulciurile Bissimo Mini de la Confiserie Firenze beneficiază de o reducere de 25% pentru utilizatorii Lidl Plus, ajungând la 6,29 lei.

Costă doar 7.49 lei

Oferta se extinde și la produse proaspete, precum roșiile cocktail cu ciorchine, care costă 7,99 lei pentru 500 g, cu o reducere de 20%. În categoria de pește, fileul de somon norvegian Fresh Fish Today este vedeta campaniei, având un preț special de 7,49 lei per 100 g pentru membrii Lidl Plus, față de prețul standard de 9,29 lei.

În plus, gama non-alimentară include pantaloni damă Esmara, confecționați din bumbac, la prețul de 44,99 lei.

CITEŞTE ŞI: Untul care se vinde cu 1 leu la magazinele Lidl din Europa. Care sunt prețurile la noi în țară

Lidl nu va mai comercializa aceste produse. Decizia a fost luată pentru magazinele din Belgia