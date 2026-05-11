Moment sfâșietor înainte de El Clasico: Hansi Flick și-a pierdut tatăl, apoi a cucerit titlul cu Barcelona

De: Paul Hangerli 11/05/2026 | 08:30
Hansi Flick a trăit una dintre cele mai grele zile din viața sa chiar înaintea meciului care i-a adus titlul în Spania. Antrenorul Barcelonei a aflat în dimineața El Clasico-ului cu Real Madrid că tatăl său a murit, însă a decis să rămână pe bancă și să conducă echipa în duelul istoric de pe Spotify Camp Nou.

La final, Barcelona s-a impus cu 2-0 și a devenit campioana Spaniei pentru al doilea sezon consecutiv sub comanda tehnicianului german.

Veste tragică înaintea meciului cu Real Madrid

FC Barcelona a confirmat duminică decesul tatălui lui Hansi Flick, chiar în ziua marelui El Clasico. Atmosfera de sărbătoare pregătită de catalani înaintea unui posibil titlu s-a transformat într-un moment încărcat de emoție.

Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, Hansi Flick și-a anunțat jucătorii și staff-ul tehnic despre tragedie în cadrul ședinței din dimineața partidei. Deși urma să plece ulterior în Germania pentru a fi alături de familie, antrenorul a decis să rămână pe bancă pentru derby-ul cu Real Madrid.

Înaintea startului partidei a fost ținut și un moment special de reculegere, iar camerele l-au surprins pe Flick vizibil afectat, cu lacrimi în ochi.

Clubul catalan a transmis și un mesaj emoționant:

„FC Barcelona și întreaga familie blaugrana doresc să îi transmită toată dragostea lui Hansi Flick după moartea tatălui său. Îți împărtășim durerea și gândurile noastre sunt alături de tine și familia ta în aceste momente dificile.”

Barcelona, campioană după un El Clasico istoric

În ciuda dramei personale, Hansi Flick și-a condus echipa către un nou titlu în La Liga. Barcelona a învins-o pe Real Madrid cu 2-0, după golurile marcate rapid de Marcus Rashford și Ferran Torres.

Victoria a dus-o pe Barcelona la 14 puncte avans în fruntea clasamentului, cu doar trei etape înainte de final, iar catalanii au devenit matematic campioni.

A fost doar a doua oară în istoria La Liga când un El Clasico a decis direct câștigarea titlului. Singurul precedent data din 1932.

Pentru Hansi Flick, acesta este al doilea titlu consecutiv câștigat cu Barcelona, după ce a preluat echipa în 2024 în locul lui Xavi Hernandez. În doar două sezoane, germanul a cucerit cinci trofee cu gruparea blaugrana.

Un sezon dominat de Barcelona

Barcelona a avut un parcurs impresionant pe plan intern. După ce în toamnă era la cinci puncte în spatele lui Real Madrid, echipa lui Flick a revenit spectaculos și a dominat finalul sezonului.

Catalanii au ajuns la zece victorii consecutive în campionat și la o serie de 55 de meciuri la rând cu gol marcat, performanță depășită doar de celebra echipă a Barcelonei din sezonul 2012-2013.

De partea cealaltă, Real Madrid încheie al doilea sezon consecutiv fără niciun trofeu, după o stagiune marcată de rezultate oscilante și schimbări importante la nivelul băncii tehnice.

Într-o seară în care fotbalul a trecut în plan secund pentru Hansi Flick, Barcelona i-a oferit antrenorului german un titlu care va rămâne pentru totdeauna legat de una dintre cele mai emoționante zile din viața sa.

