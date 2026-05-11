De ce nu a fost invitat tatăl Andreei Bălan la nunta cu Victor Cornea? Prima reacție a lui Săndel Bălan

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea, care a avut loc pe 10 mai, a fost unul dintre cele mai importante momente din viața artistei. În fața a sute de invitați, cei doi și-au jurat iubire veșnică și au sărbătorit până târziu în noapte alături de familie, prieteni și numeroase vedete. Cu toate acestea, dincolo de fastul evenimentului, un detaliu a atras atenția tuturor: absența tatălui cântăreței, Săndel Bălan.

Relația dintre Andreea și tatăl său a fost, de-a lungul anilor, una marcată de tensiuni și împăcări. După perioada de succes din trupa Andre, între cei doi s-a produs o ruptură despre care artista a vorbit în mai multe rânduri.

Ulterior, au reușit să își refacă legătura, iar Săndel Bălan a fost prezent inclusiv la nunta Andreei cu George Burcea. Însă, după divorțul artistei, lucrurile s-au schimbat din nou. În aparițiile sale publice și în podcasturile la care a participat, Andreea a abordat des subiecte sensibile din adolescență și relația complicată cu tatăl ei. Mai apoi, distanța dintre cei doi s-ar fi accentuat încă o dată.

Săndel Bălan a transmis un mesaj emoționant

La cel mai recent și important eveniment din viața artistei, tatăl ei nu a fost prezent. Chiar și așa, Săndel Bălan i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale, în care și-a exprimat regretul că nu i-a putut fi alături într-o zi atât de specială.

„Casă de piatră, multă fericire, sănătate și împliniri maxime, puiul lui tăticu! Mi-aș fi dorit din suflet să fiu alături de tine într-o zi atât de specială! Vreau să știi că te iubesc mult, te îmbrățișez și te cuprind cu sufletul!!!”, a scris acesta.

În timp ce invitații s-au bucurat de un spectacol grandios și de momente festive atent pregătite, lipsa lui Săndel Bălan a rămas unul dintre cele mai comentate subiecte ale nunții. Pentru mulți, absența sa a fost remarcată. Astfel că, ziua cea mare ar fi trebuit să fie e doar despre bucurie și începuturi noi pentru Andreea Bălan și Victor Cornea.

