Cum arată cea de-a doua rochie de mireasă a Andreei Bălan. Toți și-au dat coate când au văzut-o!

De: Emanuela Cristescu 10/05/2026 | 21:59
Andreea Bălan și Victor Cornea. Sursa foto Social media
Andreea Bălan (41 de ani) știe clar cum să țină toate privirile lipite de ea! Dacă prima apariție în rochie de mireasă a făcut senzație, ei bine, artista a ridicat miza după doar câteva ore și s-a schimbat deja în a doua ținută de mireasă.

Invitații de la nunta cu Victor Cornea au rămas mască atunci când au văzut-o arătând ca o adevărată prințesă la petrecere. După rochia mulată purtată la biserică, care i-a scos în evidență silueta perfectă, Andreea a schimbat complet stilul și a ales o apariție de poveste.

Andreea Bălan, transformare totală la nuntă

Cu părul transformat în bucle lejere și o rochie amplă, plină de mărgele și aplicații strălucitoare, artista a atras instant toate telefoanele și camerele spre ea. Practic, nimeni nu și-a mai luat ochii de la mireasă.

Noua rochie pare desprinsă din filmele Disney, însă reinterpretată în stilul extravagant al Andreei Bălan. Corsetul i-a evidențiat talia, iar fusta voluminoasă a făcut-o să pară că plutește printre invitați.

Andreea Bălan
Andreea Bălan. Sursa foto Social media

Și asta e doar începutul! Artista mai are încă două rochii pregătite pentru marele evenimente. Una pentru artificii și alta pentru momentul tortului, după miezul nopții. Exact cum și-a obișnuit fanii de-a lungul anilor, Andreea Bălan a transformat nunta într-un spectacol complet.

Primele imagini de la petrecerea organizată pe malul Lacului Buftea au explodat deja pe rețelele sociale. Decorurile luxoase, mesele elegante, arcadele uriașe din flori și aparițiile invitaților au făcut ca evenimentul să pară mai degrabă o gală internațională decât o simplă nuntă.

Artista le-a arătat fanilor și unul dintre cele mai emoționante detalii pregătite pentru marele eveniment. Pe una dintre rochiile sale au fost brodate inițialele ei și ale lui Victor Cornea, împreună cu data nunții religioase.

„Două suflete, o singură iubire. O zi pe care o vom purta mereu în inimă. Împreună, spre infinit”, a scris Andreea Bălan pe rețelele sociale.

De ce a ales să poarte patru rochii de mireasă

Înainte de marele eveniment, proaspăta soție a jucătorului de tenis Victor Cornea a explicat de ce a ales patru rochii de mireasă. Artista a spus că fiecare rochie are ceva special și că este făcută de un designer diferit.

„Am 4 rochii de mireasă. Rochia principală, cu care voi face ședința foto și pe care o voi îmbrăca la ceremonia religioasă. Are o trenă de 4 metri și e făcută de Oui-Da Fee. După aceea am rochia de vals, făcută special pentru acest vals pentru că are o anumită crăpătură și lejeritate care îmi permite să dansez.

Continui cu două rochii scurte, dintre care una o voi purta afară, la artificii, apoi pe cealaltă o voi îmbrăca la momentul tortului, care va fi după miezul nopții.

Toate cele 4 rochii sunt făcute special pentru ziua și seara nunții, de 3 designeri. Eu, la concertele mele, mă schimb de foarte multe ori, iar la spectacolul de la Sala Palatului m-am schimbat de 17 ori. Prin urmare, a mă schimba în câteva secunde la nunta mea este ceva supernormal pentru mine. Nu îmi ocupă timp schimbatul, în general!”, a spus Andreea Bălan.

