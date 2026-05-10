Alejandra Onieva, fosta iubită a lui Sebastian Stan, s-a căsătorit în secret cu actorul Jesse Williams din „Anatomia lui Grey”

De: Daniel Matei 10/05/2026 | 22:10
Actrița spaniolă Alejandra Onieva, cunoscută publicului internațional și pentru relația sa anterioară cu actorul Sebastian Stan, a surprins lumea showbiz-ului după ce s-a căsătorit în secret cu actorul american Jesse Williams.

Potrivit TMZ, cei doi ar fi spus „da” în cadrul unei ceremonii discrete, care ar fi avut loc în urmă cu câteva luni și a fost ținută departe de ochii presei. Informația a fost confirmată de surse apropiate cuplului, care au descris evenimentul ca fiind unul extrem de discret, fără prezență mediatică și fără anunț public anterior.

Alejandra Onieva este cunoscută nu doar pentru cariera sa din televiziune și film, ci și pentru relația pe care a avut-o cu Sebastian Stan. Actrița și starul Marvel au format un cuplu începând din vara anului 2020 și și-au oficializat relația pe Instagram în decembrie același an.

Povestea lor de dragoste ar fi început în 2025, atunci când cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale producției „Hotel Costiera”, filmată în Italia. În scurt timp, relația lor a evoluat, iar în toamna aceluiași an au început să apară împreună în public la evenimente din Europa, inclusiv la premiere și festivaluri de film.

Alejandra Onieva și Jesse Williams nu au confirmat zvonurile

Deși relația a fost ținută inițial departe de lumina reflectoarelor, aparițiile lor comune au alimentat speculațiile privind o poveste serioasă între cei doi. Totuși, nici Onieva, nici Williams nu au confirmat public până recent că ar fi căsătoriți.

Pentru Alejandra Onieva, această căsătorie marchează un nou capitol în viața personală, după relația intens mediatizată pe care a avut-o în trecut cu actorul Sebastian Stan, cunoscut pentru rolurile sale din universul Marvel.

Aceasta nu este prima căsătorie pentru Jesse Williams. Actorul a fost însurat cu Aryn Drake-Lee, femeia alături de care are doi copii: Sadie, în vârstă de 12 ani, și Maceo, de 10 ani.

Cei doi s-au căsătorit în 2012, pe vremea când Jesse era profesor de liceu, iar Aryn lucra în domeniul imobiliar. Actorul a intentat divorțul în 2017, iar separarea lor s-a transformat rapid într-un scandal intens mediatizat.

