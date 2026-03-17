Sebastian Stan urmează să devină tătic? Partenera actorului, Annabelle Wallis, ar fi însărcinată

Vești mari în showbiz-ul internațional! Sebastian Stan, românul care a cunoscut succesul la Hollywood, urmează să devină tătic. Potrivit presei internaționale, partenera actorului, Annabelle Wallis, ar fi însărcinată. Pentru moment cei doi nu au făcut un anunț oficial, însă surse apropiate de ei susțin că aceștia ar traversa cea mai frumoasă perioadă din relația lor.

Sebastian Stan și Annabelle Wallis formează un cuplu de aproximativ patru ani. De-a lungul timpului, cei doi au fost extrem de discreți în ceea ce privește legătura lor și au preferat să își țină viața privată departe de ochii curioșilor.

Povestea lor a început în anul 2022, când au fost văzuți împreună în vacanță, în Grecia. Însă, de atunci, nu au apărut prea des împreună, nu au oferit detalii despre relația lor, iar într-un interviu recent Sebastian Stan chiar puncta cât de greu a devenit „să mai păstrezi ceva doar pentru tine”.

Sebastian Stan urmează să devină tătic

Ei bine, urmând aceeași cale a discreției, cuplul format din Sebastian Stan și Annabelle Wallis păstrează tăcerea și în ceea ce privește apariția pe lume a primul lor copil. Potrivit presei internaționale, actrița este însărcinată și ar urma să îl facă pe Sebastian Stan tată.

Surse apropiate celor doi au declarat că aceștia traversează cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. Însă, nu au fost oferite detalii despre data nașterii sau sexul bebelușului.

Pentru Annabelle Wallis, cunoscută mai ales din serialul Peaky Blinders, ar fi primul copil. Actrița, în vârstă de 41 de ani, și-a construit o carieră solidă în televiziune și film, cu roluri în producții precum The Tudors, unde a interpretat-o pe Jane Seymour.

Deși vestea sarcinii a fost aflată, perioada următoare este una destul de aglomerată pentru Annabelle Wallis. Urmează să apară alături de Jason Statham în filmul de acțiune „Mutiny”, programat să ajungă în cinematografe în august, și urmează să apară și în „Unabomb” de la Netflix.

De asemenea, și Sebastian Stan are un an plin. Pentru el urmează lansarea filmului „Fjord”, precum și mult așteptata producție Marvel, „Avengers: Doomsday”.

