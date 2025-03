Sebastian Stan ratează Oscarul, dar fanii se tem că iubita ar putea să-l înlocuiască rapid! Annabelle Wallis are deja o listă lungă de iubiți celebri

Sebastian Stan a ratat Oscarul, iar fanii se tem că va pierde și iubita! Iubita lui actuală Annabelle Wallis are o listă lungă de iubiți celebri, iar gurile rele spun că actorul român ar putea fi următorul pe lista despărțirilor!

Tot mai multe persoane sunt acum interesate de actorul născut la Constanța, iar relația sa cu Annabelle Wallis este acum „sub lupa” jurnaliștilor de peste Ocean, mai ales că Wallis are deja mai multe experiențe amoroase cu o serie de bărbați celebri. Pe rețelele sociale, unele „guri rele” spun, chiar că aceasta s-ar putea despărți de actorul român după ce acesta nu a câștigat duminică seara mult râvnitul trofeu, însă, în mod clar, acestea nu sunt decât niște comentarii răutăcioase.

Sebastian Stan a fost nominalizat la categoria „Cel mai bun actor în rolul principal” pentru filmul The Apprentice, acolo unde l-a interpretat pe actualul președinte al Statelor Unite, Donald Trump. Însă premiul cel mare i-a revenit lui Adrien Brody pentru rolul său din pelicula The Brutalist. A fsot prima astfel de distincție pentru Brody.

Românul în vârstă de 42 de ani a fost susținut din plin de fanii săi, dar și de iubita sa, Wallis. Annabelle, o actriță britanică, ea însăși o actriță renumită după ce a a apărut în The Tudors, Peaky Binders și The Mummy, alături de Tom Cruise. Dar, deși se laudă cu o carieră de succes, ea și-a păstrat întotdeauna relațiile și viața amoroasă privată.

Dar cine este ea? Annabelle provine dintr-o familie de actori, unchiul ei fiind legendarul actor Richard Harris și este rudă cu starul din Mad Men, Jared Harris. Deși s-a născut în Oxfordshire, Annabelle a fost crescută în mare parte în Portugalia, mutându-se acolo când era mică, împreună cu familia.

„Întotdeauna am știut că vreau să mă apuc de actorie, dar fiind o adolescentă foarte mândră, nu eram pregătit să recunosc asta până când nu am simțit că va fi posibil să o fac. Am jucat la școală și am făcut câteva scurtmetraje în Portugalia. Evident că nu poți merge decât până la un punct, așa că m-am mutat la Londra și am continuat aici. Totul s-a petrecut foarte repede”, a spus ea într-un interviu.