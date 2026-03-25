Mircea Lucescu, adevărul despre meciul România – Turcia: „Vom juca în fața unei atmosfere imposibile.” Cum se simte antrenorul acum

Mircea Lucescu, aflat la conducerea echipei naționale de fotbal a României, traversează o perioadă decisivă a carierei sale. Selecționerul luptă pentru calificarea la ultimul Campionat Mondial înainte de retragere, în contextul unor probleme medicale serioase care l-au ținut internat în ultimele luni.

Deși medicii i-au recomandat să renunțe la activitate, „Il Luce” a decis să continue și să fie prezent pe bancă la barajul cu Turcia. Tehnicianul în vârstă de 80 de ani a declarat că își dorește să ducă România la turneul final și abia apoi să se retragă.

Mircea Lucescu, adevărul despre meciul România – Turcia

În ciuda vârstei și a diagnosticului primit, Lucescu afirmă că nu poate abandona responsabilitatea pe care și-a asumat-o și că „nu poate pleca ca un laș”.

Într-un interviu acordat publicației britanice The Guardian, Lucescu a discutat despre dificultățile recente, dar și despre planurile sale pentru echipa națională. Acesta admite că nu se află în cea mai bună formă fizică, însă susține că energia și pasiunea pentru fotbal rămân intacte.

După perioada de spitalizare, selecționerul a efectuat și investigații medicale în străinătate.

„Când doctorii mi-au spus că pot continua să antrenez, m-am concentrat pe ceea ce trebuia să fac pentru România. Am vorbit cu Federația și mi-au spus că nu au putut găsi o soluție la situație. Nu sunt în cea mai bună formă, așa că m-aș fi retras dacă ar fi existat o altă opțiune. Dar insist: nu pot pleca ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica”, a declarat Lucescu.

Cum se simte antrenorul acum

Acesta și-a amintit și de experiența de la Campionatul Mondial din 1970, de sub comanda lui Angelo Niculescu, precum și de duelurile cu legendarul Pele.

„Am obținut niște rezultate extraordinare când am jucat fotbal în stilul nostru. Știam puține lucruri despre ce se întâmpla în jurul nostru. Proveneam dintr-un regim comunist închis. Am ajuns la Campionatul Mondial din Mexic. Doar 16 echipe acolo. Am încercat să ne arătăm stilul de joc: știam să pasăm bine și am folosit asta pentru a contracara forța adversarilor noștri. După 1970, lucrurile s-au schimbat în echipa națională și ne-am pierdut identitatea”, a spus el.

Lucescu a explicat și motivele pentru care a acceptat postul de selecționer.

„Am simțit că este de datoria mea să preiau conducerea echipei. Nu a fost doar o responsabilitate majoră. Era datoria mea pentru tot ce mi-a oferit vreodată fotbalul românesc. Am fost îndatorat. Nu a fost niciodată vorba de bani, niciodată despre încă o medalie. Am destule trofee. Am sperat să ajut schimbând modul în care funcționează fotbalul românesc la nivel mental”, a adăugat el.

În ceea ce privește barajul cu Turcia, selecționerul avertizează asupra atmosferei dificile de pe stadionul lui Beșiktaș.

„Vom juca în fața unei atmosfere imposibile. O cunosc la perfecție: stadionul de acasă al lui Beșiktaș. Când am părăsit clubul, mai aveam doi ani de contract, dar am lăsat banii clubului cu angajamentul ferm că îi vor folosi pentru a reconstrui stadionul. Este unul dintre cele mai bune stadioane pe care am fost vreodată. Când cealaltă echipă are mingea, pune presiune. Și este o presiune extraordinară. Nu știu dacă există vreun remediu pentru zgomotul pe care îl vor crea. Va trebui să le explic băieților mei, celor care nu au jucat în Turcia, ce îi așteaptă”, a încheiat Lucescu.

