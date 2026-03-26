Românii au luat cu asalt Piața Taksim, înainte de România-Turcia. Cât costă un doner sau un porumb copt?

Românii au luat cu asalt Piața Taksim înaintea meciului România–Turcia, transformând una dintre cele mai aglomerate zone ale Istanbulului într-un adevărat punct de întâlnire tricolor.

Cu ore bune înainte de fluierul de start, suporterii români au umplut străzile, au făcut poze, au cântat și, desigur, au testat la maximum oferta de street food pentru care zona este celebră. De la doner la porumb copt, totul a devenit parte din experiența premergătoare duelului fotbalistic.

Românii au luat cu asalt Piața Taksim, înainte de România-Turcia

Unul dintre cele mai căutate produse a fost porumbul copt, vândut la tarabele din piață. Prețul afișat pentru un porumb este de 70 de lire turcești, iar mulți români au remarcat că plata se poate face inclusiv cu cardul, lucru care a făcut achiziția rapidă și comodă.

Cozile s-au format imediat, iar comercianții au profitat de valul de turiști veniți special pentru meci. Aroma de porumb copt s-a amestecat cu agitația din piață, creând o atmosferă tipică marilor evenimente sportive.

Totuși, adevărata vedetă a zilei a fost donerul. Românii au luat cu asalt standurile, iar vânzătorii abia au făcut față cererii.

Cât costă un doner sau un porumb copt?

Prețurile variază în funcție de tipul de carne și de porție, însă în general un doner de pui începe de la aproximativ 170 de lire turceşti, în timp ce variantele de vită sau mixte pot ajunge la sume mult mai mari.

Nici covrigul turcesc, simitul, nu a trecut neobservat. La tarabele din zonă, prețul standard pentru un simit este de 25 de lire turceşti pentru o bucată de 100 de grame. Pentru mulți, simitul a devenit gustarea perfectă între două opriri la standurile de doner.

