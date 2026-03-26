Unde se transmite la TV meciul Turcia-România, de la barajul CM? Cum poți vedea meciul online

Echipa națională a României se pregătește pentru duelul din deplasare cu Turcia, programat joi, în semifinalele play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Partida va avea loc la Istanbul, pe stadionul Beșiktaș Park, de la ora 19:00 în România (20:00 ora locală). Meciul reprezintă un moment decisiv în cursa pentru turneul final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada.

Unde se transmite la TV meciul Turcia-România, de la barajul CM

Conform Mediafax, în cazul unui succes pe terenul Turciei, România va disputa finala barajului tot în deplasare, marți, 31 martie, de la ora 21:45, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Confruntarea de la Istanbul va putea fi urmărită pe Prima TV.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul convocat pentru această dublă din play-off, incluzând jucători din campionatul intern și din competițiile europene.

La capitolul portari au fost selecționați Ionuț Radu (Celta Vigo), Marian Aioani (Rapid), Cătălin Căbuz (FC Argeș) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova).

Cum poți vedea meciul online

Pentru compartimentul defensiv, lotul îi cuprinde pe Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Radu Drăgușin (Tottenham), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Virgil Ghiță (Hannover), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) și Kevin Ciubotaru (Hermannstadt).

La mijlocul terenului au fost convocați Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), Răzvan Marin (AEK Atena), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Florin Tănase (FCSB), Ianis Hagi (Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (Rapid), Valentin Mihăilă (Rizespor), Claudiu Petrila (Rapid) și Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova).

Pentru ofensivă, selecționerul mizează pe Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB) și Marius Coman (UTA Arad).

De asemenea, meciul poate fi urmărit şi online, pe platforma Prima Play, disponibilă prin abonament lunar.

