Acasă » Știri » Cum arată cartierul Fatih din Istanbul după explozia din 22 martie. Imagini dezolante înainte de meciul România – Turcia

Cum arată cartierul Fatih din Istanbul după explozia din 22 martie. Imagini dezolante înainte de meciul România – Turcia

De: David Ioan 25/03/2026 | 13:19
Cum arată cartierul Fatih din Istanbul după explozia din 22 martie. Imagini dezolante înainte de meciul România – Turcia
Cum arată cartierul Fatih din Istanbul după explozia din 22 martie. Imagini dezolante înainte de meciul România – Turcia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Duminică, 22 martie, două imobile din cartierul Fatih, situat în zona centrală a Istanbulului, s-au prăbușit în urma unei explozii provocate, potrivit primelor evaluări, de o acumulare de gaze naturale.

Evenimentul a avut loc cu patru zile înainte ca Naționala României să ajungă în Turcia pentru meciul de baraj programat pe 26 martie, pe stadionul Beșiktaș Park, confruntare decisivă pentru calificarea la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii.

Cum arată cartierul Fatih din Istanbul după explozia din 22 martie

În această perioadă, tricolorii continuă pregătirile la centrul sportiv de la Mogoșoaia, urmând ca în cazul unei victorii să dispute următorul baraj pe 31 martie, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Autoritățile turce au anunțat că explozia s-a produs în jurul prânzului, iar nouă persoane au fost surprinse sub dărâmături. Una dintre clădirile afectate avea două etaje, iar cealaltă era o construcție separată, situată în aceeași zonă.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, preciza că opt persoane au fost extrase în viață și transportate la spitalele din apropiere, fără ca vreuna să fie în stare critică, iar eforturile de salvare ar continua pentru localizarea ultimei persoane dispărute.

„Conform evaluărilor iniţiale, două clădiri adiacente s-au prăbușit în urma unei explozii despre care se crede că a fost cauzată de gaze naturale. Numeroase echipe AFAD (Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor şi Urgenţelor), pompieri şi medicale au fost trimise la faţa locului, iar operaţiunile de căutare şi salvare au început. Echipele îşi continuă activitatea, iar dintre cele cinci persoane despre care se crede că sunt prinse sub dărâmături, trei au fost salvate şi duse la spitale. Eforturile de căutare şi salvare continuă pentru cele două persoane rămase”, a transmis Biroul Guvernatorului Istanbulului, Davut Gül.

Imagini dezolante înainte de meciul România – Turcia

Potrivit autorităților, prăbușirea clădirii unde s-a produs explozia a antrenat și colapsul imobilului vecin. În final, toate cele nouă persoane aflate inițial sub ruine au fost recuperate și transportate la spital, în timp ce echipele de intervenție au continuă operațiunile pentru a ajunge la alte două persoane despre care se crede că se află încă sub resturi.

Zona Fatih este considerată una dintre cele mai vulnerabile din Istanbul în ceea ce privește siguranța construcțiilor, multe dintre clădiri fiind vechi și neconforme cu standardele antiseismice actuale. Densitatea urbană ridicată și condițiile solului amplifică riscurile, iar o parte semnificativă a fondului locativ nu a fost încă inclusă în programele de reabilitare.

Conform datelor Municipalității Metropolitane Istanbul, districtul are peste 39.000 de unități locative catalogate drept vulnerabile. În 2025, o clădire abandonată cu trei etaje s-a prăbușit în aceeași zonă în urma unui cutremur, fără a provoca victime.

Foto: CANCAN.ro

CITEŞTE ŞI: Explozie în Turcia, înaintea meciului cu România, din barajul CM! Două clădiri s-au prăbușit

Biletele la Turcia – România, vândute de 50 de ori mai scump! Sumele sunt incredibile

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mircea Lucescu, adevărul despre meciul România – Turcia: „Vom juca în fața unei atmosfere imposibile.” Cum se simte antrenorul acum
Știri
Mircea Lucescu, adevărul despre meciul România – Turcia: „Vom juca în fața unei atmosfere imposibile.” Cum se simte…
Cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Polițiștii din Dolj au publicat primele imagini
Știri
Cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Polițiștii din Dolj au publicat primele imagini
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai...
Imagine controversată. Cât au ajuns să coste carburanții într-o benzinărie din Iași
Gandul.ro
Imagine controversată. Cât au ajuns să coste carburanții într-o benzinărie din Iași
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
Ce pot face românii care vor să-și monteze panouri fotovoltaice în lipsa programului de susținere de către stat
Adevarul
Ce pot face românii care vor să-și monteze panouri fotovoltaice în lipsa programului...
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din...
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Parteneri
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Click.ro
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între...
Ce spune fostul comandant al armatei ucrainene despre conflictul din Iran. Cât mai e până la al Treilea Război Mondial
Digi 24
Ce spune fostul comandant al armatei ucrainene despre conflictul din Iran. Cât mai e până...
Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump
Digi24
Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump
Video | Primele imagini în detaliu cu Cybercab de la Tesla. Nu are volan, dar introduce clapetă pentru deschiderea ușilor
Promotor.ro
Video | Primele imagini în detaliu cu Cybercab de la Tesla. Nu are volan, dar...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Cele mai populare smartphone-uri din România, mai scumpe decât în anii trecuți
go4it.ro
Cele mai populare smartphone-uri din România, mai scumpe decât în anii trecuți
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Imagine controversată. Cât au ajuns să coste carburanții într-o benzinărie din Iași
Gandul.ro
Imagine controversată. Cât au ajuns să coste carburanții într-o benzinărie din Iași
Cum ar fi căzut băiețelul de 5 ani de la etajul 9 al blocului din nordul Capitalei. Cine l-ar fi împins, ...
Cum ar fi căzut băiețelul de 5 ani de la etajul 9 al blocului din nordul Capitalei. Cine l-ar fi împins, de fapt
Ce planuri speciale are Oana Ioniță de Paște, după perioada care a pus-o la pământ. Tradiția la ...
Ce planuri speciale are Oana Ioniță de Paște, după perioada care a pus-o la pământ. Tradiția la care nu renunță, de dragul copiilor
Probleme pentru fiul lui Christian Sabbagh la grădiniță! Iulia, soția prezentatorului Kanal D, a ...
Probleme pentru fiul lui Christian Sabbagh la grădiniță! Iulia, soția prezentatorului Kanal D, a trebuit să îl mute de urgență
Mircea Lucescu, adevărul despre meciul România – Turcia: „Vom juca în fața unei atmosfere ...
Mircea Lucescu, adevărul despre meciul România – Turcia: „Vom juca în fața unei atmosfere imposibile.” Cum se simte antrenorul acum
Insula din Grecia luată cu asalt de turiști. Thassos a fost detronată?
Insula din Grecia luată cu asalt de turiști. Thassos a fost detronată?
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre problemele din familie: „E imposibil”
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre problemele din familie: „E imposibil”
