Cum arată cartierul Fatih din Istanbul după explozia din 22 martie. Imagini dezolante înainte de meciul România – Turcia

Duminică, 22 martie, două imobile din cartierul Fatih, situat în zona centrală a Istanbulului, s-au prăbușit în urma unei explozii provocate, potrivit primelor evaluări, de o acumulare de gaze naturale.

Evenimentul a avut loc cu patru zile înainte ca Naționala României să ajungă în Turcia pentru meciul de baraj programat pe 26 martie, pe stadionul Beșiktaș Park, confruntare decisivă pentru calificarea la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii.

Cum arată cartierul Fatih din Istanbul după explozia din 22 martie

În această perioadă, tricolorii continuă pregătirile la centrul sportiv de la Mogoșoaia, urmând ca în cazul unei victorii să dispute următorul baraj pe 31 martie, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo.

Autoritățile turce au anunțat că explozia s-a produs în jurul prânzului, iar nouă persoane au fost surprinse sub dărâmături. Una dintre clădirile afectate avea două etaje, iar cealaltă era o construcție separată, situată în aceeași zonă.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, preciza că opt persoane au fost extrase în viață și transportate la spitalele din apropiere, fără ca vreuna să fie în stare critică, iar eforturile de salvare ar continua pentru localizarea ultimei persoane dispărute.

„Conform evaluărilor iniţiale, două clădiri adiacente s-au prăbușit în urma unei explozii despre care se crede că a fost cauzată de gaze naturale. Numeroase echipe AFAD (Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor şi Urgenţelor), pompieri şi medicale au fost trimise la faţa locului, iar operaţiunile de căutare şi salvare au început. Echipele îşi continuă activitatea, iar dintre cele cinci persoane despre care se crede că sunt prinse sub dărâmături, trei au fost salvate şi duse la spitale. Eforturile de căutare şi salvare continuă pentru cele două persoane rămase”, a transmis Biroul Guvernatorului Istanbulului, Davut Gül.

Imagini dezolante înainte de meciul România – Turcia

Potrivit autorităților, prăbușirea clădirii unde s-a produs explozia a antrenat și colapsul imobilului vecin. În final, toate cele nouă persoane aflate inițial sub ruine au fost recuperate și transportate la spital, în timp ce echipele de intervenție au continuă operațiunile pentru a ajunge la alte două persoane despre care se crede că se află încă sub resturi.

Zona Fatih este considerată una dintre cele mai vulnerabile din Istanbul în ceea ce privește siguranța construcțiilor, multe dintre clădiri fiind vechi și neconforme cu standardele antiseismice actuale. Densitatea urbană ridicată și condițiile solului amplifică riscurile, iar o parte semnificativă a fondului locativ nu a fost încă inclusă în programele de reabilitare.

Conform datelor Municipalității Metropolitane Istanbul, districtul are peste 39.000 de unități locative catalogate drept vulnerabile. În 2025, o clădire abandonată cu trei etaje s-a prăbușit în aceeași zonă în urma unui cutremur, fără a provoca victime.

Foto: CANCAN.ro

