Explozie în Turcia, înaintea meciului cu România, din barajul CM! Două clădiri s-au prăbușit

De: Maria Roșca 22/03/2026 | 14:08
Duminică, 22 martie, două clădiri s-au prăbușit în cartierul Fatih din centrul Istanbulului, în urma unei explozii de gaz. Incidentul are loc cu doar 4 zile înainte de meciul pe care tricolorii echipei Naționale îl vor juca împotriva Turciei – pentru calificarea la Cupa Mondială din această vară. 

Incidentul din Istanbul are loc cu doar 4 zile înainte de sosirea echipei de fotbal a Naționalei României, pentru meciul de baraj cu Turcia – care va decide calificarea la Cupa Mondială din această vară, din Statele Unite ale Americii, după o pauză de 28 de ani.

Explozie în Istanbul, înainte de meciul România-Turcia

Partida este programată joi, 26 martie, pe stadionul Beșiktaș Park. Până atunci, tricolorii se pregătesc intens pentru deplasarea din Turcia, antrenându-se la în cantonamentul de la complexul sportiv de la Mogoșoaia. În cazul unei victorii, România va juca următorul baraj cu câștigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, care va avea loc pe 31 martie.

În timp ce tricolorii se pregătesc pentru meci, autoritățile locale din Turcia au declarat că explozia a avut loc duminică, în jurul prânzului, în urma căreia 9 persoane au rămas blocate sub dărâmături. Una dintre clădirile prăbușite avea două etaje, iar cealaltă era un imobil separat din centrul Istanbulului.

Explozie în Istanbul, înainte de meciul România-Turcia/ sursă foto: social media

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, a declarat că 8 persoane au fost scoase din dărâmături și primesc îngrijiri la spitalele din apropiere. Eforturile de salvare continuă pentru localizarea persoanei rămase sub dărâmături. Niciunul dintre răniți nu se află în stare critică.

„Conform evaluărilor iniţiale, două clădiri adiacente s-au prăbușit în urma unei explozii despre care se crede că a fost cauzată de gaze naturale. Numeroase echipe AFAD (Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor şi Urgenţelor), pompieri şi medicale au fost trimise la faţa locului, iar operaţiunile de căutare şi salvare au început.

Echipele îşi continuă activitatea, iar dintre cele cinci persoane despre care se crede că sunt prinse sub dărâmături, trei au fost salvate şi duse la spitale. Eforturile de căutare şi salvare continuă pentru cele două persoane rămase”, a transmis Biroul Guvernatorului Istanbulului, Davut Gül.

