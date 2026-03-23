Acasă » Știri » Biletele la Turcia – România, vândute de 50 de ori mai scump! Sumele sunt incredibile

Biletele la Turcia – România, vândute de 50 de ori mai scump! Sumele sunt incredibile

De: Elisa Tîrgovățu 23/03/2026 | 12:57
Biletele la Turcia - România, vândute de 50 de ori mai scump! Sumele sunt incredibile
Trei zile ne mai despart de meciul Turcia – România, baraj pentru Campionatul Mondial 2026. Suporterii „tricolorilor” încearcă în continuare să găsească căi de a intra în arena „Beșiktaș Park”. Pe grupurile de vânzare a biletelor, prețurile au ajuns să fie exorbitante.

Românii care vor să ajungă în tribună ar trebui să scoată din buzunar câteva mii de euro pentru a se bucura de meci. Unii dintre internauți s-au arătat complet indignați din cauza sumelor pentru care se vând biletele.

Bilet de ordinul miilor de euro

„Dețin 2 bilete în tribuna destinată suporterilor românii, la meciul Turcia – România, preț 3.000 euro ambele”, este un anunț postat pe cel mai important grup de Facebook pe care se tranzacționează bilete.

„Îți zic din sursă sigură ca trebuie să prezinți actul de identitate la intrare. Biletul este nominal, luat pe date personale. Deci nu știu cum un potențial cumpărător va reuși să intre cu alte date… Succes”, a reacționat cineva pe rețelele de socializare.

Cumpărătorul, care a specificat că biletele au fost „deja rezervate și vândute”, a menționat că „predarea se face în fața stadionului”. „Bișnița e când cumperi peste 10 bilete și le vinzi la suprapreț, în situația actuală e speculă”, a explicat vânzătorul.

„De banii ăia îmi închiriez elicopter și merg cu el deasupra stadionului să urmăresc meciul și tot mai îmi rămâne de un all-inclusive în zonă.”, „Poate voiai să zici 3. 000 de lei, doar că și așa este mult!”, Real – City, optimi de finala UCL pe Bernabeu, loc central, inel 3, 228.5 € (incluzând taxe)”, au fost alte comentarii, potrivit Libertatea.

Pentru susținătorii români au fost alocate 2.130 de bilete, disponibile în Peluza Nord a stadionului Beșiktaș Park, la preţul de 145 de lei (27 de euro) pe bilet. Cu alte cuvinte, prețul cerut, 1.500 de euro pe tichet, este de 55 de ori mai mare.

Pentru acest meci, fanii români au primit 2.130 de bilete din partea turcilor. FRF le-a scos la vânzare vineri, 6 februarie, la ora 12.00, și în doar 20 de secunde s-au epuizat.

