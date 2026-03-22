Adevărul despre fotbal: nu a fost inventat unde crezi și nici nu arăta cum îți imaginezi

De: Paul Hangerli 22/03/2026 | 08:10
Fotbalul, eterna luptă de-a lungul istoriei, sursa-CANCAN.RO

Fotbalul pe care îl știm astăzi, cu reguli clare și stadioane pline, are o istorie mult mai sălbatică decât ne imaginăm. De la mingi umplute cu pene în China, la confruntări dure în Roma antică și jocuri haotice între sate medievale, „sportul rege” a trecut prin mii de ani de transformări înainte să ajungă la forma modernă.

Originea fotbalului: un joc mai vechi decât crezi

Fotbalul nu este o invenție modernă și nici nu poate fi atribuit unei singure civilizații. Primele forme de jocuri cu mingea apar în urmă cu peste 4.000 de ani. În Egiptul antic, oamenii foloseau mingi realizate din piele sau in, iar în China, în jurul anului 200 î.Hr., exista deja un joc organizat numit cuju.

Acesta presupunea lovirea mingii cu piciorul și trimiterea ei într-o deschidere suspendată, fără a folosi mâinile. Prin regulile sale clare și structura de joc, cuju este considerat cel mai apropiat strămoș al fotbalului modern.

Grecia și Roma: un sport de echipă, dar extrem de dur

În Grecia antică se practica episkyros, un joc de echipă în care mingea era pasată și împinsă spre terenul advers. Spre deosebire de fotbalul de astăzi, jucătorii foloseau atât mâinile, cât și picioarele, iar contactul fizic era intens.

Romanii au preluat ideea și au transformat jocul în harpastum, o variantă mult mai agresivă. Mingea era mică și dură, echipele încercau să o ducă în zona adversă cu orice preț, iar confruntările semănau mai mult cu lupte decât cu un joc sportiv. Acest tip de activitate era folosit inclusiv pentru antrenamentul militar.

Cuju, prima formă a fotbalului, sursa-Wikipediacommons

Evul Mediu: fotbalul fără reguli

În Europa medievală, jocul a devenit complet neorganizat. Nu existau reguli clare, iar meciurile implicau adesea comunități întregi. Uneori, sute de oameni participau, iar scopul era să ducă mingea într-un punct stabilit, de regulă în satul advers.

Mingea era făcută frecvent din vezică de porc umflată, iar jocul era extrem de violent. Rănile grave și distrugerile erau frecvente, ceea ce a determinat autoritățile să intervină. În 1314, regele Edward al II-lea al Angliei a interzis practicarea acestui joc din cauza haosului pe care îl genera.

Apariția termenului „football”

Deși interzis în repetate rânduri, jocul a rămas popular. Termenul „football” apare oficial într-un act din 1424, ceea ce arată că autoritățile încercau să controleze un fenomen deja răspândit.

Fotbalul devenise parte din viața comunităților, chiar dacă forma lui era departe de cea organizată de astăzi.

Școlile engleze și începutul organizării

Între secolele al XVII-lea și al XIX-lea, jocul începe să fie practicat în școlile din Anglia, precum Eton sau Winchester. Fiecare instituție avea propriile reguli, unele permițând folosirea mâinilor, altele interzicând-o.

În 1848, Universitatea Cambridge face un pas decisiv și încearcă să standardizeze regulile. Acesta este unul dintre primele momente în care fotbalul începe să capete o formă coerentă.

1863: nașterea fotbalului modern

Momentul decisiv are loc în 1863, când este fondată The Football Association. Această organizație stabilește regulile oficiale și face separarea clară între fotbal și rugby.

În anii care urmează, jocul se dezvoltă rapid. În 1871 existau deja zeci de cluburi afiliate, iar prima finală FA Cup a fost disputată între Wanderers F.C. și Royal Engineers A.F.C., încheiată cu scorul de 1–0.

Cuvântul „soccer” apare în anii 1890 și provine din mediul universitar britanic, mai exact de la University of Oxford. Termenul derivă din „association football” și a fost folosit pentru a diferenția acest sport de rugby.

Fotbalul a evoluat din jocuri primitive și adesea violente într-un sport organizat și global. A trecut prin multiple etape, de la ritualuri și antrenamente militare până la competiții regulate și reguli bine definite.

Astăzi, fotbalul este cel mai popular sport din lume, iar originile sale arată o poveste complexă, în care fiecare epocă și fiecare civilizație și-au lăsat amprenta.

CITEȘTE ȘI: Covoarele nu sunt doar decor: povestea lor începe acum 5.000 de ani

 Prăjitura Charlotte: desertul regal care a cucerit Europa, de la o regină la un mare bucătar

Recomandarea video

Iți recomandăm
Înșelată și părăsită după Insula iubirii, fosta concurentă de la Insula iubirii și-a refăcut viața. S-a logodit, iar acum așteaptă un copil
Știri
Înșelată și părăsită după Insula iubirii, fosta concurentă de la Insula iubirii și-a refăcut viața. S-a logodit, iar…
Ce voce avea Alexandra Stan la 15 ani, la debutul ei la TV. A fost invitată într-un show de la Antena 1
Știri
Ce voce avea Alexandra Stan la 15 ani, la debutul ei la TV. A fost invitată într-un show…
„Locul unde cămilele se tem să meargă”: 200 de schelete au fost descoperite într-un cimitir preistoric din deșertul Sahara
Mediafax
„Locul unde cămilele se tem să meargă”: 200 de schelete au fost descoperite...
Criminalul odios Foreman Didilă, implicat într-un nou incident violent, în închisoare. A fost nevoie de intervenția trupelor speciale
Gandul.ro
Criminalul odios Foreman Didilă, implicat într-un nou incident violent, în închisoare. A fost...
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
A fost Călin Georgescu agent al Securității? Stejărel Olaru: „S-a înconjurat de o armată întreagă de securiști vechi și noi”
Adevarul
A fost Călin Georgescu agent al Securității? Stejărel Olaru: „S-a înconjurat de o...
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin. Mesajul președintelui României
Mediafax
Cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși s-a deschis la Berlin....
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
Click.ro
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de...
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Digi 24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea...
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul puterii: mărturiile fiului președintelui iranian
Digi24
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul puterii: mărturiile fiului președintelui...
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Un patron român și-a urmărit angajații cu un body-cam. Ce a urmat l-a costat scump
go4it.ro
Un patron român și-a urmărit angajații cu un body-cam. Ce a urmat l-a costat scump
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Reduceri de primăvară: mii de jocuri de PC, la prețuri avantajoase
Go4Games
Reduceri de primăvară: mii de jocuri de PC, la prețuri avantajoase
Criminalul odios Foreman Didilă, implicat într-un nou incident violent, în închisoare. A fost nevoie de intervenția trupelor speciale
Gandul.ro
Criminalul odios Foreman Didilă, implicat într-un nou incident violent, în închisoare. A fost nevoie de...
ULTIMA ORĂ
Înșelată și părăsită după Insula iubirii, fosta concurentă de la Insula iubirii și-a refăcut ...
Înșelată și părăsită după Insula iubirii, fosta concurentă de la Insula iubirii și-a refăcut viața. S-a logodit, iar acum așteaptă un copil
Ce voce avea Alexandra Stan la 15 ani, la debutul ei la TV. A fost invitată într-un show de la Antena ...
Ce voce avea Alexandra Stan la 15 ani, la debutul ei la TV. A fost invitată într-un show de la Antena 1
Gigi Burger nici n-a intrat bine la Survivor, că a și fost dat afară?! ”Din păcate, cred că ăsta ...
Gigi Burger nici n-a intrat bine la Survivor, că a și fost dat afară?! ”Din păcate, cred că ăsta a fost drumul lui”
Iluzie optică virală | Identificați celebritatea ascunsă în această fotografie, în maximum 10 ...
Iluzie optică virală | Identificați celebritatea ascunsă în această fotografie, în maximum 10 secunde
Un român s-a întors în țară face un anunț surprinzător, după 20 de ani în Italia: ”Se trăiește ...
Un român s-a întors în țară face un anunț surprinzător, după 20 de ani în Italia: ”Se trăiește mai bine în România”
Pensii cu 720 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Pensii cu 720 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Vezi toate știrile