Covoarele nu sunt doar decor: povestea lor începe acum 5.000 de ani

Astăzi, covorul este o prezență firească în aproape orice locuință. Îl găsim în sufragerie, în dormitor, pe hol sau în camera copiilor. Ne oferă confort, căldură și completează decorul. Dar puțini se gândesc că, înainte să devină un obiect obișnuit în casele noastre, covorul a avut o istorie lungă, fascinantă, care începe cu mii de ani în urmă.

Covoarele nu au apărut ca obiecte de lux, ci dintr-o nevoie practică. Oamenii le-au folosit încă din cele mai vechi timpuri pentru confort și izolație. În regiunile reci și aspre din Asia Centrală, triburile nomade aveau nevoie de materiale care să le protejeze de frig și de solul dur.

Povestea covoarelor începe acum 5.000 de ani

Astfel, primele covoare erau așezate pe podea, atârnate pe pereți pentru a păstra căldura sau folosite chiar ca pături și învelitori pentru intrările în corturi.

Aceste populații nomade, care trăiau în iurte și se deplasau frecvent, aveau nevoie de obiecte rezistente, ușor de transportat și multifuncționale. Covorul răspundea perfect acestor nevoi.

Unde au apărut primele covoare

Originea covoarelor este legată de Asia Centrală, de Platoul Iranian și de zonele de stepă locuite de triburi nomade. Se crede că ele au apărut acum aproximativ 4.000–5.000 de ani, poate chiar mai devreme. La început, nu erau realizate pentru frumusețe, ci pentru utilitate: ofereau izolație, protecție și un minim confort într-un mod de viață dur.

Materialele folosite erau cele pe care oamenii le aveau la îndemână: lână de oaie, păr de capră, păr de cămilă și, uneori, fibre vegetale. Lâna era esențială, pentru că era călduroasă, rezistentă și relativ ușor de prelucrat.

Primele tehnici: de la împâslire la covorul cu noduri

La început, cele mai simple forme de covoare erau realizate prin împâslire. Aceasta este o tehnică veche prin care fibrele sunt umezite, presate și compactate până formează o suprafață densă. Aceste covoare timpurii erau simple și practice, fără modele foarte elaborate.

Mai târziu a apărut tehnica țesutului cu noduri, cea care stă la baza covoarelor clasice. Aceasta a permis realizarea unor modele mai complexe și mai rezistente. Odată cu apariția nodurilor, covorul a început să se transforme treptat dintr-un obiect utilitar într-o formă de artă.

Cel mai vechi covor cunoscut: covorul Pazyryk

Cea mai importantă dovadă arheologică a vechimii acestei arte este covorul Pazyryk, considerat cel mai vechi covor complet păstrat din lume. Acesta a fost descoperit în Siberia, în Munții Altai, într-un mormânt înghețat, fapt care a permis conservarea sa excepțională. Covorul datează din secolul al V-lea î.Hr. și are o vechime de aproximativ 2500 de ani.

Era realizat din lână și păr de cămilă și impresionează prin complexitatea motivelor și regularitatea nodurilor. Tocmai acest nivel avansat al execuției arată un lucru foarte important: arta țesutului covoarelor era deja bine dezvoltată în acel moment, ceea ce înseamnă că originile ei sunt cu mult mai vechi.

Cum se făcea un covor în vechime

Realizarea unui covor era un proces lung și migălos. Totul începea cu tunderea oilor, urmată de curățarea și pieptănarea lânii. Apoi, fibrele erau filate manual cu ajutorul fusului, transformându-se în fire mai groase sau mai fine, în funcție de rolul lor în țesătură.

Urma vopsirea, care se făcea cu coloranți naturali. Roșul era obținut din rădăcini sau insecte, galbenul din plante, iar albastrul din indigo. Culorile nu aveau doar rol estetic, ci adesea și semnificații simbolice.

Țeserea propriu-zisă se făcea pe războaie de țesut verticale sau orizontale. Fiecare fir era legat manual, iar un covor mare putea necesita luni sau chiar ani de muncă. De aceea, covoarele vechi erau atât de valoroase.

Nodul persan și nodul turcesc

O parte esențială a artei covoarelor ține de tehnica nodurilor. Două dintre cele mai cunoscute tipuri sunt nodul persan și nodul turcesc.

Nodul persan, asimetric, este mai fin și mai flexibil, fiind ideal pentru modele detaliate și elegante. A fost folosit mai ales în Persia și India, unde covoarele au căpătat un rafinament artistic deosebit.

Nodul turcesc, simetric, este mai rezistent și mai rigid. A fost preferat în Turcia și în zona Caucazului și a dat naștere unor covoare foarte durabile, apreciate pentru robustețea lor.

Modele care spun povești

Pe măsură ce tehnica s-a perfecționat, covoarele au început să poarte și mesaje simbolice. Motivele nu erau alese întâmplător. Arborele vieții simboliza continuitatea și legătura dintre lumi, formele geometrice puteau avea rol protector, florile sugerau frumusețea și ideea de paradis, iar simbolurile tribale marcau identitatea unei comunități.

Astfel, fiecare covor devenea mai mult decât o simplă țesătură: devenea un obiect încărcat de sens, o poveste țesută în fire.

Drumul spre Europa

În timp, covoarele s-au răspândit din Asia Centrală spre Persia, Anatolia și Caucaz, regiuni care au devenit centre importante ale acestei arte. Mai târziu, ele au ajuns în Europa prin comerț, prin Drumul Mătăsii și, într-o anumită măsură, în timpul Cruciadelor.

În Evul Mediu, covoarele orientale erau atât de prețioase încât nu erau folosite pe podea, așa cum facem astăzi. Ele erau așezate pe mese, pe paturi sau atârnate pe pereți, fiind considerate obiecte de lux, semne de rafinament și statut social.

De la obiect de lux la produs accesibil

Secolul al XVIII-lea a adus o schimbare majoră: producția mecanizată. În Anglia apar centre importante precum Axminster și Wilton, iar la Kidderminster sunt fabricate unele dintre primele covoare la mașină. Acest pas a făcut posibilă producția mai rapidă, scăderea prețurilor și răspândirea covoarelor în tot mai multe case.

Din acel moment, covorul începe să se transforme dintr-un obiect rezervat elitelor într-un produs accesibil publicului larg.

Astăzi le avem toți în casă

Astăzi, covoarele sunt parte din viața de zi cu zi. Le alegem pentru aspect, pentru confort sau pentru stilul interior al casei. Dar în spatele acestui obiect aparent banal se ascunde o istorie impresionantă, care pornește din lumea triburilor nomade și ajunge până în marile centre de artă și industrie ale lumii.

Covoarele au evoluat de la simple obiecte practice la simboluri de statut, opere de artă și, în cele din urmă, produse industriale accesibile. Tocmai de aceea, data viitoare când pășim pe un covor, merită să ne amintim că avem sub picioare o bucată de istorie.

