Prăjitura Charlotte: desertul regal care a cucerit Europa, de la o regină la un mare bucătar

De: Paul Hangerli 19/03/2026 | 08:10
Regina Charlotte cea care a dat numele desertului, sursa- colaj CANCAN.RO

Elegantă și delicată, prăjitura Charlotte ascunde o poveste fascinantă care traversează secole și granițe. De la o rețetă simplă din Anglia, dedicată unei regine, până la un desert rafinat desăvârșit în Franța, Charlotte a devenit unul dintre cele mai apreciate preparate festive din lume.

Povestea prăjiturii Charlotte începe în Anglia secolului al XVIII-lea, unde desertul ar fi fost creat în onoarea reginei Charlotte, soția regelui George al III-lea. În forma sa inițială, Charlotte nu avea nimic din eleganța actuală. Era un preparat cald, apropiat de o budincă, realizat din pâine sau biscuiți, mere, zahăr și unt, copt și servit simplu, în spiritul bucătăriei de atunci.

Numele desertului este legat de personalitatea reginei, cunoscută pentru pasiunea sa pentru botanică și pentru interesul față de plante și livezi. În acest context, desertul cu mere a fost considerat un omagiu potrivit.

Regina Charlotte, o prezență discretă

Charlotte de Mecklenburg-Strelitz a devenit regină la doar 17 ani, în urma căsătoriei cu George al III-lea. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată chiar în ziua nunții, însă relația lor a evoluat într-una stabilă și apropiată, rar întâlnită în epocă. Au avut împreună 15 copii, formând una dintre cele mai numeroase familii regale britanice.

Viața ei nu a fost lipsită de provocări. Domnia regelui a fost marcată de pierderea coloniilor americane, tensiuni politice și, mai ales, de problemele de sănătate mintală ale acestuia. În acei ani dificili, Charlotte a avut un rol esențial în menținerea echilibrului familiei și al curții.

În același timp, regina a fost o susținătoare a artelor și științelor, patronând muzicieni precum Mozart și contribuind la dezvoltarea grădinilor botanice de la Kew. A rămas în istorie ca o figură rezervată, religioasă și profund devotată familiei.

Momentul decisiv: reinventarea franceză

Transformarea prăjiturii Charlotte într-un desert sofisticat se datorează celebrului bucătar francez Marie-Antoine Carême, considerat unul dintre fondatorii gastronomiei moderne. În secolul al XIX-lea, acesta a preluat rețeta englezească și a reinventat-o complet.

Carême a înlocuit pâinea cu pișcoturi fine, a introdus creme aerate și a transformat desertul într-un preparat rece, elegant, potrivit pentru mesele aristocratice. Noua versiune, cunoscută sub numele de Charlotte Russe, a fost dedicată curții imperiale ruse și a devenit rapid un simbol al rafinamentului.

Pișcoturile fine și crema sunt baza acestui desert, sursa- capturăpexels.com

Cum a devenit Charlotte un desert iconic

În forma sa modernă, Charlotte impresionează prin simplitate și eleganță. Pișcoturile sunt așezate pe marginea formei, iar interiorul este umplut cu creme fine, de la vanilie și frișcă până la mousse-uri de fructe sau ciocolată. Totul este lăsat la rece pentru a se închega, rezultând un desert ușor, aerat și spectaculos.

De-a lungul timpului, rețeta a fost adaptată în numeroase variante, de la cele cu fructe proaspete, ideale pentru vară, până la cele cu ciocolată sau reinterpretări moderne, inclusiv variante de post.

Un desert cu doi „autori”

Istoria prăjiturii Charlotte este specială tocmai pentru că nu poate fi atribuită unui singur creator. Anglia i-a dat numele și prima formă, simplă și rustică, în timp ce Franța, prin Carême, i-a oferit forma sofisticată pe care o cunoaștem astăzi.

Această dublă origine o transformă într-un desert european autentic, aflat la granița dintre tradiție și rafinament.

Prăjitura Charlotte este o poveste despre evoluție, despre influențe culturale și despre felul în care o rețetă simplă poate deveni un simbol al eleganței.

De la regina Charlotte la marile bucătării ale Europei, acest desert a traversat epoci și a rămas la fel de apreciat, păstrându-și farmecul până în zilele noastre.

