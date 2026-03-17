Acasă » Știri » Povestea desertului Pavlova – prăjitura care a declanșat o rivalitate internațională

Povestea desertului Pavlova – prăjitura care a declanșat o rivalitate internațională

De: Paul Hangerli 17/03/2026 | 08:10
Anna Pavlova, sursa- colaj CANCAN.RO

Puține deserturi au o poveste la fel de spectaculoasă precum Pavlova. Ușoară ca un nor de bezea, acoperită cu frișcă și fructe proaspete, această prăjitură delicată a devenit simbol culinar în emisfera sudică. În spatele gustului dulce se ascunde însă o rivalitate veche de aproape un secol: Australia și Noua Zeelandă își dispută și astăzi meritul pentru crearea celebrului desert.

Pavlova este unul dintre cele mai iubite deserturi din lume, însă originea sa exactă rămâne un subiect aprins de dezbatere. Asemenea altor preparate celebre, precum humusul sau hamburgerul, locul de naștere al Pavlovei este revendicat de două țări.

Povestea desertului Pavlova, o istorie controversată

Australia și Noua Zeelandă susțin fiecare că au inventat ideea de a transforma bezeaua într-un desert spectaculos, acoperit cu frișcă și fructe proaspete.

Disputa a devenit aproape legendară și a fost alimentată de numeroase episoade amuzante. Unul dintre ele s-a petrecut recent în aeroportul din Auckland, unde o companie energetică din Noua Zeelandă a instalat un panou publicitar cu mesajul:

„Acasă este locul unde Pavlova a fost creată cu adevărat”.

Reacțiile din Australia nu au întârziat, iar un comentariu online ironiza situația spunând:

„Drăguț din partea lor că promovează turismul în Australia”.

O rivalitate care a ajuns până la liderii politici

Disputa culinară dintre cele două țări a ajuns uneori chiar și în zona diplomatică. Fostul prim-ministru al Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a povestit că într-o vizită oficială în Melbourne a găsit în camera de hotel un kit pentru prepararea Pavlovei. Partenerul ei a glumit spunând că gestul ar putea fi interpretat fie ca o glumă, fie ca un incident diplomatic.

Nici Regele Charles nu părea conștient de această rivalitate atunci când, într-un discurs rostit la Sydney, a lăudat „bucătăria faimoasă a orașului, fie că vorbim despre avocado zdrobit, pavlova sau vin cabernet sauvignon”.

Balerina care a inspirat desertul

Cel mai probabil, desertul Pavlova a fost numit după celebra balerină rusă Anna Pavlova, una dintre cele mai mari dansatoare ale secolului XX. Născută în 1881 la Sankt Petersburg, ea a devenit celebră pentru eleganța și expresivitatea interpretărilor sale.

Anna Pavlova a fost una dintre primele balerine care au făcut turnee internaționale de amploare. Între 1910 și 1930, compania ei de balet a călătorit în peste 40 de țări, ducând arta dansului clasic în locuri unde publicul nu mai văzuse niciodată un spectacol de balet.

În timpul turneului său din 1926 în Australia și Noua Zeelandă, bucătarii locali ar fi creat un desert delicat în onoarea ei, inspirat de grația mișcărilor sale.

Anna Pavlova, sursa- domeniu public

Moartea ei și o poveste celebră

Anna Pavlova a murit în 1931, la doar 49 de ani, din cauza unei pneumonii. Există însă o poveste celebră legată de ultimele ei momente. Când medicii i-au spus că trebuie să renunțe la dans pentru a se recupera, ea ar fi răspuns:

„Dacă nu pot dansa, atunci mai bine mor.”

În seara în care ar fi trebuit să interpreteze celebrul rol din The Dying Swan, scena a rămas goală. Organizatorii au lăsat doar un proiector care lumina scena, ca un omagiu adus balerinei care transformase acel moment într-un simbol al baletului.

Bezeaua exista cu mult înainte de Pavlova

Deși Pavlova este astăzi asociată cu acest desert, ideea de bază nu era deloc nouă. Deserturile pe bază de bezea existau în Europa cu mult înainte.

Istoricul culinar Janet Clarkson subliniază că nici Australia, nici Noua Zeelandă nu au inventat bezeaua. Prima rețetă documentată datează din anul 1604 și apare într-o colecție culinară a lui Lady Elinor Fettiplace.

În secolele următoare au apărut numeroase deserturi similare, precum vacherin, o bezea umplută cu frișcă sau înghețată, celebrul baked Alaska sau tortul german Schaum torte, numit și „tort de spumă”.

Chiar și autoarea britanică Mrs Beeton include în cartea sa de bucate din 1861 o prăjitură de bezea umplută cu frișcă și căpșuni. Este foarte posibil ca aceste deserturi europene să fi ajuns în Australia și Noua Zeelandă odată cu imigranții.

Primele rețete numite Pavlova

Prima mențiune clară a unui desert numit Pavlova apare în 1929, în Anuarul Exportatorilor de Produse Lactate din Noua Zeelandă, unde o rețetă trimisă de un cititor descria un desert din bezea, frișcă și fructe.

O altă rețetă apare în 1933 într-o carte de bucate neozeelandeză intitulată Rangiora Mothers’ Union Cookery Book. Acestea sunt considerate primele dovezi documentate ale desertului.

Australia își revendică propria versiune din 1935, când chef-ul Herbert „Bert” Sachse de la Esplanade Hotel din Perth a fost rugat să creeze un desert nou pentru meniul de ceai de după-amiază. Se spune că managerul hotelului ar fi exclamat atunci:

„Este la fel de ușor ca Pavlova.”

Astfel ar fi apărut numele celebrului desert.

Interviul lui Herbert Sachse din 1973

Controversa a continuat însă și în anii următori. Un descendent al lui Sachse a sugerat că acesta ar fi putut confunda datele, deoarece Anna Pavlova murise deja în 1931.

Într-un interviu acordat în 1973, chef-ul a explicat că desertul său era de fapt o adaptare a unei rețete publicate în revista Australian Woman’s Mirror, trimisă de un cititor din Noua Zeelandă.

Sachse spunea că a dorit să creeze ceva diferit de bezelele clasice, care erau adesea prea dure. El declara:

„Am regretat întotdeauna că prăjitura de bezea era prea tare și prea crocantă, așa că am vrut să creez ceva cu o crustă crocantă la suprafață, dar care să se taie ca un marshmallow.”

Această idee a devenit secretul texturii specifice Pavlovei.

Secretul texturii perfecte

Pavlova se deosebește de o simplă bezea prin textura sa specială: crocantă la exterior și moale, aproape spumoasă, în interior.

Acest efect se obține prin adăugarea de amidon de porumb în compoziția de bezea. Forma desertului influențează și ea rezultatul final. O Pavlova înaltă va rămâne mai moale în interior, în timp ce una mai plată va fi mai crocantă.

Frișca și fructele-elementele care desăvârșesc desertul

După ce bezeaua s-a răcit complet, desertul este acoperit cu frișcă bătută, de obicei nesucrată, pentru a echilibra dulceața bezelei. Deasupra se adaugă fructe proaspete.

Și aici apar diferențe între cele două țări rivale. În Australia, fructul pasiunii este considerat aproape obligatoriu, în timp ce în Noua Zeelandă Pavlova este decorată aproape întotdeauna cu kiwi.

Tortul Pavlova, sursa-pexels.com

Pavlova modernă

În ultimele decenii, desertul Pavlova a cunoscut numeroase reinterpretări. Autoarea culinară australiană Donna Hay a creat variante precum Pavlova banoffee, Pavlova răsturnată sau chiar Pavlova congelată.

Bucătăreasa britanică Nigella Lawson a popularizat Pavlova cu ciocolată și zmeură, iar restauratoarea Prue Leith a realizat o versiune vegană folosind aquafaba și lapte de cocos.

Chef-ul australian Peter Gilmore a dus desertul la nivel gourmet în restaurantul Bennelong din Opera din Sydney, unde Pavlova este inspirată chiar de forma arhitecturală a clădirii.

Astăzi, Pavlova este considerată unul dintre cele mai iubite deserturi din lume. Deși Australia și Noua Zeelandă continuă să își dispute paternitatea, desertul a devenit un simbol culinar pentru ambele țări.

Indiferent unde a fost creată pentru prima dată, Pavlova rămâne o prăjitură care combină perfect eleganța, delicatețea și bucuria gustului.

CITEȘTE ȘI:

Rețeta ideală pentru clătite: câtă făină trebuie să pui pentru fiecare cană de lapte

Plăcintă de post cu dovleac și piper, după rețeta Maicii Melania de la Mănăstirea Dintr-un Lemn

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather
Știri
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather
Jador, acuzat de violență în relația cu Oana: ”Mi-a zis că a bătut-o”. Adevărul despre scandalul din 2024
Știri
Jador, acuzat de violență în relația cu Oana: ”Mi-a zis că a bătut-o”. Adevărul despre scandalul din 2024
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
Mediafax
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților...
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia din 17 octombrie 2025
Gandul.ro
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Somn uriaș de 109 kilograme, prins de un pescar din Austria: „Ce submarine înoată acum în Lacul Constanța!”
Adevarul
Somn uriaș de 109 kilograme, prins de un pescar din Austria: „Ce submarine...
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran...
Un meteorolog a căzut de pe trotinetă în timp ce transmitea în direct la un post de televiziune
Mediafax
Un meteorolog a căzut de pe trotinetă în timp ce transmitea în direct...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
Click.ro
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026:...
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Digi 24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare...
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
Digi24
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă...
Motorina a trecut de 9 lei și benzina s-a scumpit cu 15 bani! Unde se vinde cel mai ieftin carburant și ce urmează
Promotor.ro
Motorina a trecut de 9 lei și benzina s-a scumpit cu 15 bani! Unde se...
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la 400 RON
go4it.ro
Sistem fotovoltaic portabil cu panou solar, generator, Bluetooth și porturi USB disponibil la Dedeman la...
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Go4Games
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia din 17 octombrie 2025
Gandul.ro
Cum a ajuns să arate blocul din Rahova, la exact 5 luni de la explozia...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor ...
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather
Povestea incredibilă dintre Denis și Vanessa Drăguș: se cunosc de la 10 ani. Fotografia care a emoționat ...
Povestea incredibilă dintre Denis și Vanessa Drăguș: se cunosc de la 10 ani. Fotografia care a emoționat internetul
Jador, acuzat de violență în relația cu Oana: ”Mi-a zis că a bătut-o”. Adevărul despre scandalul ...
Jador, acuzat de violență în relația cu Oana: ”Mi-a zis că a bătut-o”. Adevărul despre scandalul din 2024
Volodimir Zelenski a semnat decretul. Are legătură cu România și este ceva unic în istoria statelor ...
Volodimir Zelenski a semnat decretul. Are legătură cu România și este ceva unic în istoria statelor vecine
Riviera Franceză iarna: O destinație care oferă strălucire fără aglomerația verii
Riviera Franceză iarna: O destinație care oferă strălucire fără aglomerația verii
Ce zicea Andreea Popescu despre infidelitate, înainte să își înșele soțul cu Dan Alexa? Cum spunea ...
Ce zicea Andreea Popescu despre infidelitate, înainte să își înșele soțul cu Dan Alexa? Cum spunea că l-a ”prins” în fapt
Vezi toate știrile