Motivul pentru care Irinel Columbeanu nu și-a mai văzut fiica de aproape un an. Ce spune despre Monica Gabor

De: Denisa Crăciun 03/05/2026 | 13:56
Irinel Columbeanu nu a mai văzut-o pe Irina de aproape un an

Irinel Columbeanu se află de mai mult timp la un azil de bătrâni din apropierea Bucureștiului. Acesta are o relație apropiată de fiica sa, Irina, însă de un an nu a mai văzut-o. Cu toate acestea, își alină dorul vorbind cu ea la telefon. 

Irinel Columbeanu este foarte bine îngrijit la un azil de bătrâni, după ce și-a pierdut casa și a rămas fără bani. Pe lângă afacerile de succes pe care le avea, el a devenit mediatizat în urma relației pe care a avut-o cu Monica Gabor. Cei doi au făcut-o pe Irina, care are acum 19 ani și locuiește în New York. Aceștia au o relație foarte apropiată, vorbesc zilnic la telefon, însă fata nu a mai venit în România de un an de zile.

Irinel Columbeanu, supărat că nu și-a mai văzut fiica

Fostul afacerist trece prin momente delicate. El se confruntă cu probleme de sănătate, dar pe lângă asta, nici din punct emoțional nu este prea bine. Irinel a vorbit în cadrul unui interviu despre cea mai mare supărare: nu a mai văzut-o pe fiica sa, Irina de aproape un an. Cu toate acestea, vorbește zilnic cu ea, iar asta îi mai alină din dor. Tânăra se află la New York, acolo unde studiază medicina și își ajută tatăl din punct de vedere financiar pentru a se asigura că are toate necesitățile. Totuși, cu fosta parteneră spune că nu a mai vorbit deloc.

Sunt foarte bine, sunt ok! Sunt la azil. Am vorbit și cu Irina, mi-a zis că încearcă să vină să mă vadă. Vorbesc zilnic cu ea, mă ajută cu bani. Irina este acum la New York, mi-e cam departe să ajung la ea. O să văd ce face ea și dacă vine în România. Cu Monica nu am mai vorbit…, a spus Irinel Columbeanu.

Pensia fostului milionar este destul de mică și nu își poate acoperi taxa pentru cămin. În plus are și datorii uriașe. Din acest motiv, pe lângă Irina mai primește ajutor financiar din partea nașului său Matei Miko.

Irinel Columbeanu mai are datorii la noi, la azil, dar mici. Îl ajută însă cu plata taxei la azil nașul lui, Matei Miko, un om cu suflet bun, ține foarte mult la Iri, se interesează de el, păstrează legătura. Și fiica Irinuca l-a mai ajutat cum a putut, dar e studentă, în America, nu are bani, nu are un serviciu ca să îi poată acoperi taxa, care este de peste 4.500 de lei lunar, a declarat Ion Cassian.

