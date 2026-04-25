Ramona Gabor, surpriză misterioasă în Dubai! Ce cadou a primit vedeta

Ramona Gabor a revenit în atenția publicului după ce a publicat pe rețelele de socializare o imagine care a stârnit numeroase reacții în mediul online. Fostul model, stabilit de mai mulți ani în Dubai, a împărtășit cu urmăritorii săi un moment care pare să sugereze o surpriză romantică, evidențiată printr-un aranjament impresionant de flori. Iată despre ce este vorba!

Stabilită în Emiratele Arabe Unite de mai mulți ani, Ramona Gabor și-a construit acolo o viață profesională și personală discretă, departe de expunerea constantă din România. În Dubai, aceasta s-a concentrat pe proiecte de business și colaborări diverse, apărând mai rar în spațiul public autohton. În ultima perioadă însă, prezența sa în mediul online a devenit mai activă, aceasta împărtășind ocazional imagini din viața de zi cu zi, călătorii sau momente personale.

Ce cadou a primit Ramona Gabor

În fotografia distribuită online, apar zeci de trandafiri roșii, așezați într-un mod atent și elegant, detaliu care a atras imediat atenția comunității sale virtuale. Imaginea a fost interpretată de mulți internauți ca fiind un gest de afecțiune venit din partea unei persoane apropiate, însă identitatea celui sau celei care a făcut surpriza nu a fost dezvăluită. Acest aspect a alimentat speculațiile și curiozitatea publicului, mai ales în contextul în care Ramona Gabor a fost întotdeauna rezervată în ceea ce privește viața sa personală.

Gestul recent cu trandafirii roșii a fost unul dintre puținele episoade care au atras o atenție sporită asupra vieții sale sentimentale, un subiect pe care l-a menținut constant departe de expunerea publică. De-a lungul timpului, Ramona Gabor a preferat să nu ofere detalii despre relațiile sale, alegând discreția în fața curiozității fanilor.

În trecut, atunci când a fost întrebată despre statutul său sentimental, aceasta a lăsat de înțeles că nu se află într-o relație și că nu și-a găsit încă partenerul potrivit, menționând că este atentă și selectivă în ceea ce privește alegerile personale. Totodată, a sugerat că nu a întâlnit recent o persoană care să corespundă așteptărilor sale în plan emoțional.

„Nu ies cu nimeni în acest moment. Sunt singură pentru că sunt foarte pretențioasă, dar oricum… unde sunt toți bărbații buni? Nu am mai văzut un bărbat bun de ceva vreme bună.”, a spus Ramona Gabor.

