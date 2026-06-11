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O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă

De: Daniel Matei 12/06/2026 | 00:50
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă
Sursa foto: Shutterstock
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O nouă măsură adoptată pe o plajă populară din Sardinia a stârnit controverse și reacții aprinse în rândul turiștilor și pe rețelele sociale.

Autoritățile locale din Villasimius, pe insula Sardinia, au introdus reguli stricte pe plaja Punta Molentis, una dintre cele mai vizitate din zonă, care vizează inclusiv utilizarea umbrelelor de soare. Potrivit noilor reglementări, doar familiile cu copii sub 10 ani și persoanele cu vârsta de peste 65 de ani au voie să folosească umbrele pe plajă, potrivit The Guardian.

Măsura face parte dintr-un set mai amplu de restricții menite să protejeze zona naturală, afectată în trecut de un incendiu de proporții, dar și de fluxul mare de turiști din sezonul estival.

În plus, vizitatorii trebuie să plătească o taxă de acces de zece euro, iar numărul de turiști este limitat zilnic. De asemenea, au fost interzise alte structuri de umbrire, precum corturile sau foișoarele, pentru a reduce impactul asupra mediului.

Turiștii, nemulțumiți de decizie

Decizia a generat însă un val de reacții negative online. Mulți utilizatori au criticat regula, considerând-o neobișnuită și dificil de aplicat în practică, mai ales în condițiile temperaturilor ridicate din Sardinia în sezonul de vară. Alții au ironizat situația, sugerând că ar trebui să „închirieze un copil” sau să vină însoțiți de persoane în vârstă pentru a respecta regulile.

Autoritățile locale au explicat că scopul acestor măsuri este protejarea mediului natural și reducerea presiunii asupra uneia dintre cele mai fragile zone de coastă din regiune, care a fost afectată grav de un incendiu în 2025.

Plaja Punta Molentis este situată într-o zonă de conservare, iar accesul este deja controlat prin taxe și limite de vizitatori, măsurile actuale fiind o continuare a politicilor de protecție a litoralului italian.

„Ca să pot pune o umbrelă trebuie să închiriez un copil??” a întrebat un utilizator într-un comentariu la o postare de pe pagina de Facebook a consiliului din Villasimius, în care erau anunțate noile reguli.

Un altul a glumit: „Deci, ca să vin la plajă cu umbrelă, fie îl iau pe bunicul cu mine, fie trebuie să fac un copil de acum până mâine?”

Unii internauți au cerut chiar boicotarea plajei Punta Molentis, în timp ce alții au spus că vor alege pur și simplu o altă plajă, unde se pot proteja în siguranță de soare.

Plaja Punta Molentis urmează să fie redeschisă după ce a fost închisă din luna iulie a anului trecut, în urma unui incendiu devastator provocat intenționat de piromani.

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