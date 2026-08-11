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Ce a pățit Jaguarul de la Insula Iubirii când a mers la Piața Obor: „Și m-am uitat”

De: Emanuela Cristescu 11/08/2026 | 16:54
Ce a pățit Jaguarul de la Insula Iubirii când a mers la Piața Obor: „Și m-am uitat”
Ce a pățit Jaguarul de la Insula Iubirii când a mers la Piața Obor: „Și m-am uitat”
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Jaguarul de la Insula Iubirii, pe numele său real George Ivănescu (35 de ani) a avut parte de o surpriză de proporții la Piața Obor. Ispita a spus că a reușit să cucerească și bunicuțele, nu doar fetele tinere. Probabil că replica „Ciao bambolina” dă pe spate orice femeie, indiferent de vârstă.

Jaguarul a povestit că, în timp ce se afla la Piața Obor, o bătrânică l-a recunoscut și a ținut să-i spună câteva vorbe despre aparițiile lui din emisiune. Bunicuța nu doar că știa cine este, dar venise și cu verdictul ei despre Jaguar. I-a spus că nepoata vorbea despre el și că, după ce l-a urmărit, a rămas impresionată de sinceritatea lui.

Jaguarul a impresionat o bătrânică de 89 de ani

Practic, George a descoperit că „publicul țintă” nu se limitează la domnișoarele care îl urmăresc pe Instagram. Jaguarul are priză și la generația bunicilor!

„Ce mi-a plăcut a fost că lumea m-a văzut ca Jaguar, însă pe parcursul sezonului au apreciat sinceritatea mea și am realizat că lumea puțin mai matură a fost interesantă să vadă și partea de George. Și aș vrea să le arăt. Cum mi-a zis o bătrânică de 89 ani, în piața Obor: «George, nepoțica mea vorbea de tine, și m-am uitat. Și ai fost foarte sincer»”!, a spus Jaguarul.

Ce a pățit Jaguarul de la Insula Iubirii când a mers la Piața Obor: „Și m-am uitat”
Ce a pățit Jaguarul de la Insula Iubirii când a mers la Piața Obor: „Și m-am uitat”

Dacă până acum celebra replică „Ciao bambolina” era asociată cu flirtul și cu fanele tinere, întâmplarea din Obor schimbă puțin regulile jocului. Jaguarul pare să fi ajuns la concluzia că farmecul lui nu are limită de vârstă. Și, sincer, dacă este recunoscut până și în timp ce oamenii își fac piața, notorietatea lui chiar a trecut la următorul nivel.

Încă speră să își găsească jumătatea

Dar George nu vrea să se oprească aici. El a spus că își dorește să găsească în noul sezon de la Insula Iubirii o femeie care să-i demonstreze că poate exista ceva mai mult decât o aventură.

„Vreau să văd dacă lucrurile pe care le-am menționat le găsesc într-o fată. Și dacă o voi face, vreau să zic: «Wow, te-am găsit»! Și să aflu dacă vrea să ne găsim per total sau ne trăim aventura aici”, a zis el pentru Libertatea.

În sezonul trecut, George a încercat să o ispitească pe Ionela, dar nu prea i-a ieșit. Bruneta a plecat din competiție alături de George, bărbatul care a cerut-o în căsătorie la final. Jaguarul a rămas însă în memoria publicului pentru declarațiile sale fără perdea. Una dintre ele a făcut furori și a devenit rapid virală.

„Ionela, am vorbit de tine. Și vreau să mă declar acum și în fața ta. Cu mâna pe inimă, am zis că aș vrea să fiu chiloțeii tăi în seara asta. Ești explozia mea, acea persoană ce l-a scos pe Jaguar”, a spus George Jaguarul, stârnind râsetele tuturor.

Așa că noul sezon vine cu o întrebare serioasă doar pe jumătate: va apărea femeia care să-l facă pe Jaguar să spună „Wow, te-am găsit” sau va trebui să mai dea o tură prin Obor?

VEZI ȘI: George Jaguarul, epic fail la Insula iubirii 2025. A vrut să o agațe pe Ionela, dar ce i-a ieșit pe gură…

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