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Obligații noi pentru apartamentele în regim hotelier. Ce trebuie să facă proprietarii

De: Denisa Crăciun 11/08/2026 | 17:39
Obligații noi pentru apartamentele în regim hotelier. Ce trebuie să facă proprietarii
Obligații noi pentru apartamentele în regim hotelier/ sursă foto: Booking
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Apartamentele în regim hotelier sunt tot mai răspândite, mai ales în perioada sezonului estival. Dacă până acum proprietarii nu aveau prea multe obligații, lucrurile se schimbă. Aceștia sunt nevoiți să adopte noi reguli, astfel că oaspeții vor beneficia de condiții mai apropiate de cele din hoteluri.

Apartamentele închiriate în regim hotelier fac competiție cu hotelurile. Mulți oameni aleg acest tip de cazare, pentru că uneori poate fi mai ieftin decât un hotel obișnuit. Cu toate acestea, condițiile nu erau pe măsură, asta până acum. Proprietarii vor avea mai multe obligații, mai stricte, conform unui ordin al Ministerului Turismului. Printre cele mai importante modificări se numără cerința ca lenjeria să fie albă.

Obligații noi pentru apartamentele în regim hotelier

De acum, regulile vor fi mai stricte pentru cei care fac un business din închirierile pe termen scurt. Potrivit unui ordin al Ministerului Turismului, lenjeria trebuie să fie albă, la fel și prosoapele, așa cum este în hoteluri.

În plus, proprietarii trebuie să devină activi în mediul online, să creeze conturi de socializare, dar și un site pentru unitatea de cazare. Un alt aspect important, obligatoriu pentru apartamentele în regim hotelier este crearea unui cod QR prin care vizitatorii pot găsi direct instrucțiuni de cazare și hărțile de evacuare.

Totodată, cine are mai mult de 7 camere sau 14 locuri în regim hotelier nu își va mai putea desfășura activitatea ca persoană fizică. În prezent, în țara noastră sunt 74.000 de apartamente și camere de închiriat în scop turistic, în creștere cu 8% față de anul trecut.

Este o clarificare pe care o considerăm utilă pentru că ajută la clarificarea activităţii desfăşurate de o persoană fizică versus caracterul unui business turistic profesional, a declarat Simona Constantinescu, președinta Federației Industriei Hoteliere Române.

Ce preferă turiștii: apartamente în regim hotelier sau hoteluri

Întrebați de Observator ce preferă, apartamentele în regim hotelier sau hotelurile, majoritatea turiștilor au răspuns că preferă apartamentele. Ei au argumentat că citesc review-urile, iar asta îi ajută să facă alegerea potrivită. În plus, pentru ei este important să aibă lucruri de bază.

„Foarte rar hoteluri. Preţul e cel mai important”/ „Lucruri standard, maşină de spălat, facilităţi pentru gătit, frigider”/ „La apartament! În general ne uităm la comentarii şi la reviewuri, să vedem dacă este bine!”, au răspuns turiștii.

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