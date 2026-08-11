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De ce vom trece mai devreme la ora de iarnă în 2026. Pe ce dată dăm ceasurile înapoi

De: Emanuela Cristescu 11/08/2026 | 18:04
De ce vom trece mai devreme la ora de iarnă în 2026. Pe ce dată dăm ceasurile înapoi
De ce vom trece mai devreme la ora de iarnă în 2026. Pe ce dată dăm ceasurile înapoi
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Anul acesta, românii vor trece la ora de iarnă mai devreme decât anul trecut. Schimbarea vine în octombrie și, pentru cei care încă nu și-au făcut planul pentru toamnă, există deja o dată pe care trebuie să o țină minte.

În noaptea respectivă, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, iar românii vor avea parte de o noapte mai lungă. Trecerea la ora de iarnă se va produce în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026. La ora 3:00, ceasurile vor reveni la 2:00. Cu alte cuvinte, ora care dispare primăvara va fi „recuperată” acum, iar noaptea va avea 60 de minute în plus.

De ce vom trece mai devreme la ora de iarnă în 2026

Faptul că schimbarea are loc mai devreme decât în 2025 nu înseamnă că regulile au fost modificate. În Uniunea Europeană, trecerea la ora de iarnă este stabilită pentru ultima duminică din octombrie. Cum calendarul diferă de la un an la altul, diferă și data exactă.

În 2025, schimbarea a avut loc pe 26 octombrie. În 2026, ultima duminică din lună este 25 octombrie. Pentru majoritatea românilor, operațiunea va fi aproape invizibilă. Telefoanele mobile, laptopurile, smartwatch-urile și multe dintre dispozitivele moderne își modifică automat ora.

De ce vom trece mai devreme la ora de iarnă în 2026. Pe ce dată dăm ceasurile înapoi
De ce vom trece mai devreme la ora de iarnă în 2026. Pe ce dată dăm ceasurile înapoi

În schimb, ceasurile clasice, anumite sisteme din automobile și aparatele electronice mai vechi trebuie reglate manual. Cei care uită pot avea parte de mici încurcături în dimineața următoare, mai ales dacă se bazează pe un ceas care nu face actualizarea automat.

România nu renunță la schimbarea orei

Deși în Europa se discută de ani buni despre renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, statele membre nu au ajuns până acum la un acord care să pună capăt sistemului. Prin urmare, România păstrează și în 2026 același mecanism. Asta înseamnă că, după lunile de vară, românii vor reveni la ora standard, iar serile vor veni mai repede.

Schimbarea orei poate fi simțită și de organism. Pentru unele persoane, adaptarea la noul program poate dura câteva zile, iar somnul, mesele și rutina zilnică pot fi temporar date peste cap. Unele studii au indicat și creșteri temporare ale accidentelor rutiere, accidentelor de muncă și erorilor medicale imediat după schimbarea orei.

VEZI ȘI: Ora de iarnă 2025 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei
În 2025, dăm ceasurile înapoi mai devreme. Pe ce dată trecem la ora de iarnă

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