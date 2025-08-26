În 2025, dăm ceasurile înapoi mai devreme. Pe ce dată trecem la ora de iarnă

În acest an, românii vor trece mai devreme la ora de iarnă. Odată cu încheierea orarului de vară, zilele vor deveni mai scurte, iar serile mai lungi, notează EVZ.RO. Pe ce dată trecem la ora de iarnă în 2025, de fapt?

Cu pași mici, dar siguri, românii se pregătesc să iasă din vară, considerată de mulți ”Duminica eternă” a anului. În ziua în care ceasurile se dau înapoi, zilele devin mai scrute, iar nopțile mai lungi.

Schimbarea orei nu are loc simultan în toate statele care au convenit să practice schimbarea orei, implicit trecerea la ora de iarnă. Mai mult de 40% dintre statele lumii fac trecerea de la ora de vară, iar de-a lungul timpului peste 140 de state au implementat această schimbare la un moment dat.

În 2025, românii trec la ora de iarnă mai devreme

Introducerea orei de vară a avut ca scop creșterea numărului de ore în care oamenii beneficiază de lumina naturală a soarelui. Tările europene au adoptat acest sistem pentru a economisi energie. La ora de vară, ceasul se dă înapoi cu o oră, iar la ora de iarnă, ceasul se dă înainte cu o oră. În 2024, trecerea la ora de iarnă s-a făcut în ultima săptămână din luna octombrie – în noaptea de sâmbătă, 26, spre duminică, 27. Anul acesta, schimbarea se va face mai devreme – continuă să citești AICI.

